OpenAI, được hỗ trợ bởi Microsoft, gần đây đã công bố một chương trình tài trợ an ninh mạng mới với trọng tâm là cải thiện an ninh mạng do AI cung cấp. Khoản tài trợ trị giá 1 triệu USD nhằm mục đích phát triển các phương pháp định lượng khả năng an ninh mạng của các mô hình AI nhằm nâng cao hiệu suất và hiệu quả của chúng trong các khía cạnh an ninh mạng khác nhau.

Khoản tài trợ sẽ được cung cấp với số tiền là 10.000 đô la thông qua các phương pháp khác nhau, chẳng hạn như tín dụng API và quỹ trực tiếp, cho phép các nhà nghiên cứu và nhà phát triển theo đuổi dự án của họ. OpenAI đã bắt đầu chấp nhận các ứng dụng cho chương trình tài trợ trên cơ sở cuốn chiếu , ưu tiên các ứng dụng thực tế, bao gồm các công cụ, phương pháp và quy trình nhấn mạnh khía cạnh phòng thủ của an ninh mạng.

Trong một bài đăng trên blog chính thức, OpenAI đã tuyên bố: "Mục tiêu của chúng tôi là hợp tác với những người bảo vệ trên toàn cầu để thay đổi động lực sức mạnh của an ninh mạng thông qua ứng dụng AI và sự phối hợp của những cá nhân có cùng chí hướng làm việc vì sự an toàn chung của chúng ta."

OpenAI đề xuất nhiều ý tưởng dự án khác nhau, chẳng hạn như các dự án tập trung vào việc giảm thiểu các chiến lược kỹ thuật xã hội, tăng cường điều tra mạng hoặc thiết bị, tự động vá các lỗ hổng bảo mật và tạo ra các honeypot và kỹ thuật đánh lừa để gài bẫy hoặc đánh lạc hướng những kẻ tấn công mạng. Các lĩnh vực an ninh mạng khác bao gồm hỗ trợ người dùng áp dụng các biện pháp bảo mật tốt nhất, chuyển mã của nhà phát triển sang các ngôn ngữ an toàn cho bộ nhớ và tạo thêm các công cụ mạnh mẽ dựa trên AI.

Chương trình tài trợ diễn ra chỉ vài ngày sau khi OpenAI công bố tài trợ cho mười khoản tài trợ trị giá 100.000 đô la nhằm thiết lập một hệ thống dân chủ để thiết lập các quy tắc quản lý các hệ thống AI, trong khi vẫn nằm trong ranh giới pháp lý. Điều quan trọng cần lưu ý là OpenAI sẽ không hỗ trợ các dự án bảo mật tấn công vào lúc này. Họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các ứng dụng có kế hoạch rõ ràng về cấp phép và phân phối dự án nhằm mục đích "chia sẻ và lợi ích công cộng tối đa" .

Trong những năm gần đây, các nền tảng no-code như AppMaster đã xuất hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các ứng dụng web, di động và phụ trợ. Các nền tảng này cho phép các doanh nghiệp và cá nhân tạo ra các giải pháp hiệu quả, có thể mở rộng mà không cần có kiến ​​thức chuyên môn về mã hóa. Vẫn còn phải xem chương trình tài trợ an ninh mạng của OpenAI sẽ ảnh hưởng và đóng góp như thế nào cho thế giới của các nền tảng no-code và bảo mật thông tin trong các ngành khác nhau.