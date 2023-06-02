由微软支持的OpenAI最近宣布了一项新的网络安全拨款计划，重点是改善人工智能驱动的网络安全。该补助金价值100万美元，旨在开发量化人工智能模型的网络安全能力的方法，以提高其在各种网络安全方面的性能和有效性。

资助资金将通过不同的方法，如API积分和直接资金，以1万美元的增量提供，使研究人员和开发人员能够进行他们的项目。OpenAI已经开始以滚动方式接受资助项目的申请，优先考虑实际应用，包括强调网络安全的防御性的工具、方法和流程。

在一篇官方博文中，OpenAI表示："我们的目标是与全球各地的防御者合作，通过人工智能的应用和为我们的集体安全工作的志同道合者的协调，改变网络安全的力量态势。"

OpenAI提出了各种范围的项目想法，例如，专注于减轻社会工程策略的项目，加强网络或设备取证，自动修补安全漏洞，以及创建蜜罐和欺骗技术来诱捕或误导网络攻击者。其他网络安全领域包括协助用户采用最佳安全实践，将开发人员的代码移植到内存安全语言，并创建更多基于人工智能的强大工具。

该资助项目是在OpenAI宣布资助10个10万美元的资助项目后几天推出的，旨在建立一个民主制度，以制定人工智能系统的规则，同时保持在法律范围内。值得注意的是，OpenAI目前不会支持进攻型安全项目。他们还强调了具有明确的项目许可和分配计划的申请的重要性，旨在实现"最大的公共利益和共享"。

近年来，像AppMaster这样的no-code 平台已经出现，促进了网络、移动和后端应用程序的开发。这些平台使企业和个人能够创建可扩展的、有效的解决方案，而不需要编码专业知识。OpenAI的网络安全资助计划将如何影响和促进世界no-code 平台和各行业的信息安全，还有待观察。