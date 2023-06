OpenAI, con il sostegno di Microsoft, ha recentemente annunciato un nuovo programma di sovvenzioni per la cybersicurezza incentrato sul miglioramento della cybersicurezza alimentata dall'IA. La sovvenzione, del valore di 1 milione di dollari, mira a sviluppare metodi per quantificare le capacità di cybersicurezza dei modelli di IA per migliorarne le prestazioni e l'efficacia in vari aspetti della cybersicurezza.

Il finanziamento della sovvenzione sarà offerto in incrementi di 10.000 dollari attraverso diversi metodi, come crediti API e fondi diretti, consentendo a ricercatori e sviluppatori di portare avanti i loro progetti. OpenAI ha iniziato ad accettare le domande per il programma di sovvenzioni a rotazione, dando priorità alle applicazioni pratiche, compresi strumenti, metodi e processi che enfatizzano l'aspetto difensivo della sicurezza informatica.

In un post sul blog ufficiale, OpenAI ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è quello di lavorare con i difensori di tutto il mondo per cambiare le dinamiche di potere della cybersicurezza attraverso l'applicazione dell'IA e il coordinamento di individui che la pensano allo stesso modo e che lavorano per la nostra sicurezza collettiva".

OpenAI suggerisce diverse idee di progetto, ad esempio progetti incentrati sull'attenuazione delle strategie di social engineering, sul miglioramento delle analisi forensi delle reti o dei dispositivi, sul patching automatico delle vulnerabilità di sicurezza e sulla creazione di honeypots e tecniche di inganno per intrappolare o sviare gli aggressori informatici. Altri ambiti della cybersicurezza includono l'assistenza agli utenti nell'adozione delle migliori pratiche di sicurezza, il porting del codice degli sviluppatori verso linguaggi sicuri per la memoria e la creazione di ulteriori strumenti robusti basati sull'intelligenza artificiale.

Il programma di sovvenzioni arriva pochi giorni dopo che OpenAI ha annunciato il finanziamento di dieci sovvenzioni da 100.000 dollari finalizzate alla creazione di un sistema democratico per la definizione delle regole che governano i sistemi di IA, pur rimanendo all'interno dei confini legali. È importante notare che OpenAI non sosterrà al momento progetti di sicurezza offensiva. Inoltre, si sottolinea l'importanza di candidature con un piano chiaro per la concessione di licenze e la distribuzione del progetto, finalizzato al "massimo beneficio pubblico e alla condivisione".

Negli ultimi anni sono emerse piattaforme no-code come AppMaster, che facilitano lo sviluppo di applicazioni web, mobili e backend. Queste piattaforme consentono alle aziende e ai privati di creare soluzioni scalabili ed efficaci senza la necessità di competenze di codifica. Resta da vedere come il programma di sovvenzioni per la cybersicurezza di OpenAI influenzerà e contribuirà al mondo delle piattaforme no-code e alla sicurezza delle informazioni in vari settori.