أعلنت شركة OpenAI ، المدعومة من Microsoft ، مؤخرًا عن برنامج جديد لمنح الأمن السيبراني مع التركيز على تحسين الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي. تهدف المنحة ، التي تبلغ قيمتها مليون دولار ، إلى تطوير طرق للقياس الكمي لقدرات الأمن السيبراني لنماذج الذكاء الاصطناعي لتعزيز أدائها وفعاليتها في مختلف جوانب الأمن السيبراني.

سيتم تقديم تمويل المنحة بزيادات قدرها 10000 دولار من خلال طرق مختلفة ، مثل اعتمادات API والأموال المباشرة ، مما يسمح للباحثين والمطورين بمتابعة مشاريعهم. بدأت OpenAI قبول طلبات الحصول على برنامج المنح على أساس متجدد ، مع إعطاء الأولوية للتطبيقات العملية ، بما في ذلك الأدوات والأساليب والعمليات التي تؤكد على الجانب الدفاعي للأمن السيبراني.

صرحت شركة OpenAI في منشور رسمي على مدونة ، "أن هدفنا هو العمل مع المدافعين في جميع أنحاء العالم لتغيير ديناميات القوة للأمن السيبراني من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي والتنسيق بين الأفراد ذوي التفكير المماثل الذين يعملون من أجل سلامتنا الجماعية".

تقترح OpenAI مجموعة متنوعة من أفكار المشاريع ، على سبيل المثال ، المشاريع التي تركز على التخفيف من استراتيجيات الهندسة الاجتماعية ، وتعزيز الأدلة الجنائية للشبكات أو الأجهزة ، وتصحيح الثغرات الأمنية تلقائيًا ، وإنشاء مواقع جذب وتقنيات خداع لاعتراض أو تضليل المهاجمين السيبرانيين. تشمل مجالات الأمن السيبراني الأخرى مساعدة المستخدمين في تبني أفضل ممارسات الأمان ، وتحويل كود المطورين إلى لغات آمنة للذاكرة ، وإنشاء أدوات إضافية قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

يأتي برنامج المنح بعد أيام فقط من إعلان شركة OpenAI عن تمويلها لعشرة منح بقيمة 100 ألف دولار بهدف إنشاء نظام ديمقراطي لوضع القواعد التي تحكم أنظمة الذكاء الاصطناعي ، مع البقاء ضمن الحدود القانونية. من المهم ملاحظة أن OpenAI لن تدعم مشاريع الأمن الهجومية في الوقت الحالي. كما يؤكدون على أهمية التطبيقات مع خطة واضحة لترخيص المشروع وتوزيعه بهدف "أقصى فائدة عامة وتقاسم" .

في السنوات الأخيرة ، ظهرت منصات no-code مثل AppMaster ، مما يسهل تطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية. تمكن هذه المنصات الشركات والأفراد من إنشاء حلول فعالة قابلة للتطوير دون الحاجة إلى خبرة في الترميز. يبقى أن نرى كيف سيؤثر برنامج منح الأمن السيبراني من قبل OpenAI ويساهم في عالم المنصات no-code وأمن المعلومات في مختلف الصناعات.