OpenAI, gesteund door Microsoft, heeft onlangs een nieuw beursprogramma voor cyberbeveiliging aangekondigd met de focus op het verbeteren van AI-ondersteunde cyberbeveiliging. De subsidie, ter waarde van $1 miljoen, is gericht op het ontwikkelen van methoden voor het kwantificeren van de cyberbeveiligingsmogelijkheden van AI-modellen om hun prestaties en effectiviteit in verschillende aspecten van cyberbeveiliging te verbeteren.

De subsidie zal worden aangeboden in stappen van $10.000 via verschillende methoden, zoals API-credits en directe fondsen, zodat onderzoekers en ontwikkelaars hun projecten kunnen uitvoeren. OpenAI is begonnen met het accepteren van aanvragen voor het beursprogramma op een doorlopende basis, waarbij prioriteit wordt gegeven aan praktische toepassingen, waaronder tools, methoden en processen die het defensieve aspect van cyberbeveiliging benadrukken.

In een officiële blogpost stelt OpenAI: "Ons doel is om samen te werken met verdedigers over de hele wereld om de machtsdynamiek van cyberbeveiliging te veranderen door de toepassing van AI en de coördinatie van gelijkgestemde individuen die werken voor onze collectieve veiligheid."

OpenAI stelt verschillende projectideeën voor, bijvoorbeeld projecten die zich richten op het beperken van social engineering-strategieën, het verbeteren van forensisch onderzoek van netwerken of apparaten, het automatisch patchen van beveiligingslekken en het creëren van honeypots en misleidingstechnieken om cyberaanvallers in de val te lokken of op het verkeerde been te zetten. Andere cyberbeveiligingsdomeinen zijn onder andere het helpen van gebruikers bij het aannemen van de beste beveiligingspraktijken, het overzetten van code van ontwikkelaars naar geheugenveilige talen en het maken van extra robuuste AI-gebaseerde tools.

Het beursprogramma komt slechts enkele dagen nadat OpenAI financiering aankondigde voor tien beurzen van $100.000 gericht op het opzetten van een democratisch systeem voor het bepalen van de regels voor AI-systemen, terwijl het binnen de wettelijke grenzen blijft. Het is belangrijk om op te merken dat OpenAI op dit moment geen offensieve beveiligingsprojecten zal ondersteunen. Ze benadrukken ook het belang van aanvragen met een duidelijk plan voor projectlicenties en -distributie, bedoeld voor "maximaal publiek voordeel en delen".

In de afgelopen jaren zijn er no-code platforms zoals AppMaster ontstaan, die de ontwikkeling van web-, mobiele en backend-applicaties vergemakkelijken. Deze platformen stellen bedrijven en individuen in staat om schaalbare, effectieve oplossingen te creëren zonder dat ze coderingsexpertise nodig hebben. Het valt nog te bezien hoe het beursprogramma voor cyberbeveiliging van OpenAI de wereld van no-code platforms en informatiebeveiliging in verschillende industrieën zal beïnvloeden en er aan zal bijdragen.