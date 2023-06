A OpenAI, apoiada pela Microsoft, anunciou recentemente um novo programa de bolsas de cibersegurança com o objectivo de melhorar a cibersegurança baseada em IA. A subvenção, no valor de US $ 1 milhão, visa desenvolver métodos para quantificar as capacidades de segurança cibernética dos modelos de IA para melhorar seu desempenho e eficácia em vários aspectos da segurança cibernética.

O financiamento da subvenção será oferecido em incrementos de US $ 10,000 por meio de diferentes métodos, como créditos de API e fundos diretos, permitindo que pesquisadores e desenvolvedores prossigam seus projetos. A OpenAI começou a aceitar candidaturas para o programa de subsídios numa base contínua, dando prioridade a aplicações práticas, incluindo ferramentas, métodos e processos que enfatizam o aspecto defensivo da cibersegurança.

Numa publicação oficial no blogue, a OpenAI declarou: "O nosso objectivo é trabalhar com defensores de todo o mundo para alterar a dinâmica de poder da cibersegurança através da aplicação da IA e da coordenação de indivíduos com ideias semelhantes que trabalham para a nossa segurança colectiva."

A OpenAI sugere uma série de ideias para projectos, por exemplo, projectos centrados na atenuação das estratégias de engenharia social, na melhoria da análise forense de redes ou dispositivos, na correcção automática de vulnerabilidades de segurança e na criação de honeypots e técnicas de engano para apanhar ou desviar os ciber-atacantes. Outros domínios da cibersegurança incluem a assistência aos utilizadores na adopção de melhores práticas de segurança, a portabilidade do código dos programadores para linguagens seguras em termos de memória e a criação de ferramentas adicionais robustas baseadas em IA.

O programa de bolsas surge poucos dias depois de a OpenAI ter anunciado o financiamento de dez bolsas de 100 000 dólares, com o objectivo de estabelecer um sistema democrático para definir as regras que regem os sistemas de IA, sem deixar de respeitar os limites legais. É importante notar que a OpenAI não irá apoiar projectos de segurança ofensiva de momento. A OpenAI salienta também a importância de as candidaturas apresentarem um plano claro para o licenciamento e a distribuição dos projectos, tendo em vista "o máximo benefício público e a partilha".

Nos últimos anos, surgiram plataformas no-code como a AppMaster, que facilitam o desenvolvimento de aplicações Web, móveis e de backend. Estas plataformas permitem às empresas e aos particulares criar soluções escaláveis e eficazes sem necessidade de conhecimentos de codificação. Resta saber de que forma o programa de bolsas de cibersegurança da OpenAI irá influenciar e contribuir para o mundo das plataformas no-code e para a segurança da informação em vários sectores.