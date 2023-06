La startup Blackbird AI, basée à New York, a réussi à obtenir un investissement de série B de 20 millions de dollars dans le cadre de ses efforts pour renforcer son logiciel d'intelligence du risque basé sur l'IA. Le tour de table a été mené par Ten Eleven Ventures, avec la participation de Dorilton Capital, Generation Ventures, StartFast Ventures et Trousdale Ventures, ainsi que de divers investisseurs providentiels. Cette récente injection de fonds porte le financement total de Blackbird à 30 millions de dollars.

Le PDG et cofondateur Wasim Khaled a fait part à TechCrunch de la mission de l'entreprise, qui consiste à exploiter la technologie pour le plus grand bien de la société. Il a identifié la désinformation comme une menace mondiale majeure, notant à quel point les individus sont facilement la proie de faussetés en ligne et de théories du complot. Fondé en 2017, le produit initial de Blackbird était un algorithme conçu pour l'analyse des réseaux et la modélisation des cohortes adverses. Il a d'abord été employé par le ministère américain de la Défense pour évaluer la propagande en ligne et les campagnes d'influence sur des sites web de premier plan.

Avec le début de la pandémie, qui a entraîné une réduction des contrats de Blackbird avec le ministère de la défense, la société a réorienté ses activités vers les entreprises. Elle a réorganisé ses systèmes dorsaux et ajouté des outils permettant d'ingérer et de normaliser diverses formes de données, notamment des textes, des images, des vidéos et des sons, provenant des médias sociaux, des organes d'information et du dark web, entre autres sources.

Les solutions de Blackbird permettent aux organisations de détecter les cyberattaques d'information, telles que les campagnes massives de deepfake, et dotent les équipes informatiques des outils nécessaires pour contrer les opérations d'influence. Les utilisateurs peuvent se plonger dans des informations granulaires telles que les modèles de partage de contenu d'acteurs spécifiques ou les récits émergents dans les discussions actives. En outre, la plateforme fournit des visualisations de cartes thermiques qui permettent de suivre le flux de récits, y compris les récits toxiques, à travers les médias sociaux. Elle signale les comptes de robots potentiels et analyse l'influence des personnes les plus en vue sur ces récits.

Bien que les algorithmes d'apprentissage automatique présentent des lacunes, Blackbird cherche à aider les dirigeants à contrer la désinformation, à répondre aux plaintes agressives et à anticiper les réactions négatives. Selon Khaled, la plateforme permet non seulement d'atténuer les menaces, mais aussi de soutenir la croissance des entreprises en surveillant les tendances du secteur et les concurrents, tout en favorisant les relations avec les médias. Blackbird évalue également l'efficacité des stratégies de communication, offrant des perspectives d'amélioration concrètes.

L'économie devenant de plus en plus numérique, le secteur des logiciels de gestion des risques devrait représenter 86,53 milliards de dollars d'ici 2030, contre 27,80 milliards de dollars en 2021. Un rapport de Deloitte a révélé que plus de la moitié des entreprises prévoient d'investir dans des technologies, telles que des outils d'analyse et de surveillance de la marque, afin d'atténuer les risques de réputation. Bien qu'elle soit confrontée à des concurrents tels que Graphika, Logically et Cyabra, Blackbird devrait bénéficier de la demande croissante de solutions robustes de gestion des risques.

Bien que le nombre de clients de Blackbird ne soit pas divulgué, M. Khaled a souligné l'escalade des menaces liées à la désinformation et les conséquences négatives qui en résultent pour la réputation et les activités des organisations. À mesure que la technologie progresse et que le monde devient plus imprévisible, Blackbird est prête à tirer parti de sa force en matière d'atténuation des cybermenaces.