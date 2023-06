A Blackbird AI, uma startup sediada em Nova Iorque, assegurou com sucesso um investimento de 20 milhões de dólares da Série B na sua busca para reforçar o seu software de inteligência de risco alimentado por IA. A ronda de financiamento foi liderada pela Ten Eleven Ventures, com a participação da Dorilton Capital, Generation Ventures, StartFast Ventures e Trousdale Ventures, bem como de vários investidores anjos. A recente injeção de dinheiro eleva o financiamento total da Blackbird para 30 milhões de dólares.

O CEO e cofundador Wasim Khaled expressou ao TechCrunch a missão da empresa de aproveitar a tecnologia para o bem maior da sociedade. Ele identificou a desinformação como uma grande ameaça global, observando como os indivíduos são facilmente vítimas de falsidades online e teorias da conspiração. Fundada em 2017, o produto inicial da Blackbird era um algoritmo projetado para análise de rede e modelagem de coorte adversária. Foi inicialmente empregado pelo Departamento de Defesa dos EUA para avaliar a propaganda online e influenciar campanhas em sites de alto perfil.

Com o início da pandemia, que levou a cortes nos contratos da Blackbird com o Departamento de Defesa, a empresa direccionou o seu foco para o sector empresarial. Renovou os seus sistemas de back-end e adicionou ferramentas para ingerir e normalizar várias formas de dados, incluindo texto, imagens, vídeo e áudio, retirados das redes sociais, dos meios de comunicação social e da dark web, entre outras fontes.

As soluções da Blackbird dão às organizações a capacidade de detetar ataques de informação cibernética, como campanhas de deepfake em massa, e equipam as equipas de TI com as ferramentas para combater operações de influência. Os utilizadores podem mergulhar em informações granulares, como padrões de partilha de conteúdos de intervenientes específicos ou narrativas emergentes em discussões activas. Além disso, a plataforma fornece visualizações de mapas de calor que acompanham o fluxo de narrativas, incluindo as tóxicas, nas redes sociais. Identifica potenciais contas de bots e analisa a influência de indivíduos de alto perfil nestas narrativas.

Embora os algoritmos de aprendizagem automática apresentem deficiências, a Blackbird procura ajudar os líderes a combater a desinformação, a lidar com queixas agressivas e a evitar reacções adversas. De acordo com Khaled, a plataforma não só ajuda a mitigar as ameaças, como também apoia o crescimento das empresas, monitorizando as tendências do sector e a concorrência, ao mesmo tempo que promove as relações com os meios de comunicação social. A Blackbird também avalia a eficácia das estratégias de comunicação, oferecendo informações accionáveis para melhorias.

À medida que a economia se torna cada vez mais digital, prevê-se que o sector do software de gestão de riscos valha 86,53 mil milhões de dólares até 2030, contra 27,80 mil milhões de dólares em 2021. Um relatório da Deloitte revelou que mais de metade das empresas planeia investir em tecnologia, como ferramentas analíticas e de monitorização da marca, para mitigar os riscos de reputação. Apesar de enfrentar concorrentes como Graphika, Logically e Cyabra, a Blackbird se beneficia da crescente demanda por soluções robustas de gerenciamento de risco.

Embora o número de clientes da Blackbird não seja revelado, Khaled enfatizou as ameaças crescentes da desinformação e os impactos negativos resultantes na reputação e nas operações das organizações. À medida que a tecnologia avança e o mundo se torna mais imprevisível, a Blackbird está preparada para alavancar a sua força na mitigação de ameaças cibernéticas.