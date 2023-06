Nowojorski startup Blackbird AI z powodzeniem pozyskał 20 milionów dolarów w ramach Serii B, aby wzmocnić swoje oprogramowanie do analizy ryzyka oparte na sztucznej inteligencji. Runda finansowania była prowadzona przez Ten Eleven Ventures, z udziałem Dorilton Capital, Generation Ventures, StartFast Ventures i Trousdale Ventures, a także różnych aniołów biznesu. Niedawny zastrzyk gotówki zwiększa łączne finansowanie Blackbird do 30 milionów dolarów.

CEO i współzałożyciel Wasim Khaled powiedział TechCrunch, że misją firmy jest wykorzystanie technologii dla większego dobra społeczeństwa. Zidentyfikował dezinformację jako główne globalne zagrożenie, zwracając uwagę na to, jak łatwo ludzie padają ofiarą internetowych kłamstw i teorii spiskowych. Założona w 2017 r. firma Blackbird początkowo opracowała algorytm przeznaczony do analizy sieci i modelowania kohorty przeciwników. Początkowo był on wykorzystywany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych do oceny propagandy online i kampanii wpływu w witrynach internetowych o wysokim profilu.

Wraz z nadejściem pandemii, która doprowadziła do cięć w kontraktach Departamentu Obrony Blackbird, firma skupiła się na przedsiębiorstwie. Zmodernizowała swoje systemy zaplecza i dodała narzędzia do pozyskiwania i normalizacji różnych form danych, w tym tekstu, obrazów, wideo i audio, pochodzących między innymi z mediów społecznościowych, serwisów informacyjnych i ciemnej sieci.

Rozwiązania Blackbird zapewniają organizacjom możliwość wykrywania cyberataków informacyjnych, takich jak masowe kampanie deepfake, i wyposażają zespoły IT w narzędzia do przeciwdziałania operacjom wywierania wpływu. Użytkownicy mogą zagłębiać się w szczegółowe informacje, takie jak wzorce udostępniania treści przez określone podmioty lub pojawiające się narracje w aktywnych dyskusjach. Ponadto platforma zapewnia wizualizacje map ciepła, które śledzą przepływ narracji, w tym toksycznych, w mediach społecznościowych. Flaguje potencjalne konta botów i analizuje wpływ znanych osób na te narracje.

Chociaż algorytmy uczenia maszynowego mają wady, Blackbird stara się pomóc liderom przeciwdziałać dezinformacji, reagować na agresywne skargi i zapobiegać reakcjom. Według Khaleda platforma nie tylko pomaga w łagodzeniu zagrożeń, ale także wspiera rozwój biznesu poprzez monitorowanie trendów branżowych i konkurencji, jednocześnie wspierając relacje z mediami. Blackbird ocenia również skuteczność strategii komunikacyjnych, oferując wgląd w działania mające na celu ich poprawę.

Ponieważ gospodarka staje się coraz bardziej cyfrowa, przewiduje się, że sektor oprogramowania do zarządzania ryzykiem będzie wart 86,53 miliarda dolarów do 2030 roku, w porównaniu z 27,80 miliarda dolarów w 2021 roku. Raport Deloitte ujawnił, że ponad połowa firm planuje inwestować w technologie, takie jak narzędzia analityczne i monitorujące markę, w celu ograniczenia ryzyka utraty reputacji. Pomimo konfrontacji z takimi konkurentami jak Graphika, Logically i Cyabra, Blackbird może skorzystać na rosnącym zapotrzebowaniu na solidne rozwiązania do zarządzania ryzykiem.

Chociaż liczba klientów Blackbird pozostaje nieujawniona, Khaled podkreślił eskalację zagrożeń związanych z dezinformacją i wynikający z niej negatywny wpływ na reputację i działalność organizacji. Wraz z postępem technologicznym i rosnącą nieprzewidywalnością świata, Blackbird jest w stanie wykorzystać swoją siłę w łagodzeniu cyberzagrożeń.