نجحت شركة Blackbird AI الناشئة في نيويورك في تأمين استثمار بقيمة 20 مليون دولار من الفئة B في سعيها لتعزيز برنامج استخبارات المخاطر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. قاد جولة التمويل Ten Eleven Ventures ، بمشاركة Dorilton Capital, Generation Ventures, StartFast Ventures, و Trousdale Ventures ، بالإضافة إلى العديد من المستثمرين الملاك. وقد أدى الحقن النقدي الأخير إلى رفع إجمالي تمويل Blackbird إلى 30 مليون دولار.

أعرب الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك Wasim Khaled لـ TechCrunch عن مهمة الشركة في تسخير التكنولوجيا لصالح المجتمع. وحدد التضليل باعتباره تهديدًا عالميًا كبيرًا ، مشيرًا إلى مدى سهولة وقوع الأفراد فريسة للأكاذيب عبر الإنترنت ونظريات المؤامرة. تأسس المنتج الأولي لشركة Blackbird في عام 2017 ، وكان عبارة عن خوارزمية مصممة لتحليل الشبكة ونمذجة مجموعات الخصومة. تم استخدامه في البداية من قبل وزارة الدفاع الأمريكية لتقييم الدعاية عبر الإنترنت والتأثير على الحملات عبر مواقع الويب رفيعة المستوى.

مع بداية الوباء ، الذي أدى إلى تخفيضات في عقود وزارة الدفاع في Blackbird ، ركزت الشركة على المؤسسة. لقد جددت أنظمتها الخلفية وأضافت أدوات لاستيعاب وتطبيع أشكال مختلفة من البيانات ، بما في ذلك النصوص والصور والفيديو والصوت ، التي تم انتقاؤها من وسائل التواصل الاجتماعي ، ومنافذ الأخبار ، والويب المظلم ، من بين مصادر أخرى.

تعمل حلول Blackbird على تمكين المؤسسات من القدرة على اكتشاف هجمات المعلومات الإلكترونية ، مثل حملات التزييف الشامل ، وتزويد فرق تكنولوجيا المعلومات بالأدوات اللازمة لمواجهة عمليات التأثير. يمكن للمستخدمين الغوص في المعلومات الدقيقة مثل أنماط مشاركة المحتوى لممثلين محددين أو الروايات الناشئة في المناقشات النشطة. علاوة على ذلك ، توفر المنصة تصورات خرائط الحرارة التي تتعقب تدفق الروايات ، بما في ذلك السامة ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يبرز حسابات الروبوت المحتملة ويحلل تأثير الأفراد البارزين على هذه الروايات.

على الرغم من أن خوارزميات التعلم الآلي بها أوجه قصور ، إلا أن Blackbird تسعى لمساعدة القادة على مواجهة المعلومات المضللة ومعالجة الشكاوى العدوانية واستباق ردود الفعل العكسية. وفقًا لخالد ، لا تساعد المنصة في تخفيف التهديدات فحسب ، بل تدعم أيضًا نمو الأعمال من خلال مراقبة اتجاهات الصناعة والمنافسين مع تعزيز العلاقات الإعلامية. يقوم Blackbird أيضًا بتقييم فعالية استراتيجيات الاتصال ، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ للتحسين.

نظرًا لأن الاقتصاد أصبح رقميًا بشكل متزايد ، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة قطاع برمجيات إدارة المخاطر 86.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 ، ارتفاعًا من 27.80 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وكشف تقرير لشركة Deloitte أن أكثر من نصف الشركات تخطط للاستثمار في التكنولوجيا ، مثل التحليلات ومراقبة العلامات التجارية للتخفيف من مخاطر السمعة. على الرغم من مواجهة منافسين مثل Graphika, Logically, و Cyabra ، فإن Blackbird ستستفيد من الطلب المتزايد على حلول قوية لإدارة المخاطر.

على الرغم من أن عدد عملاء Blackbird لا يزال غير معلوم ، أكد خالد على التهديدات المتصاعدة من المعلومات المضللة وما ينتج عنها من آثار سلبية على سمعة المنظمات وعملياتها. مع تقدم التكنولوجيا وأصبح العالم أكثر صعوبة في التنبؤ ، تستعد Blackbird للاستفادة من قوتها في التخفيف من التهديدات السيبرانية.