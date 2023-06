La startup Blackbird AI, con sede a New York, si è assicurata un investimento di 20 milioni di dollari nella Serie B per rafforzare il suo software di risk intelligence alimentato dall'intelligenza artificiale. Il round di finanziamento è stato guidato da Ten Eleven Ventures, con la partecipazione di Dorilton Capital, Generation Ventures, StartFast Ventures e Trousdale Ventures, oltre a vari angel investors. La recente iniezione di denaro porta il finanziamento totale di Blackbird a 30 milioni di dollari.

Il CEO e cofondatore Wasim Khaled ha espresso a TechCrunch la missione dell'azienda di sfruttare la tecnologia per il bene della società. Ha identificato la disinformazione come una delle principali minacce globali, notando la facilità con cui gli individui cadono preda di falsità online e teorie cospirative. Fondata nel 2017, il prodotto iniziale di Blackbird era un algoritmo progettato per l'analisi delle reti e la modellazione delle coorti avversarie. Inizialmente è stato impiegato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per valutare la propaganda online e le campagne di influenza su siti web di alto profilo.

Con l'inizio della pandemia, che ha portato a tagli nei contratti di Blackbird con il Dipartimento della Difesa, l'azienda si è concentrata sulle imprese. Ha rinnovato i suoi sistemi di backend e ha aggiunto strumenti per l'ingestione e la normalizzazione di varie forme di dati, tra cui testo, immagini, video e audio, raccolti dai social media, dalle testate giornalistiche e dal dark web, tra le altre fonti.

Le soluzioni di Blackbird consentono alle organizzazioni di rilevare gli attacchi informatici, come le campagne di deepfake di massa, e di dotare i team IT degli strumenti per contrastare le operazioni di influenza. Gli utenti possono analizzare informazioni granulari come i modelli di condivisione dei contenuti di attori specifici o le narrazioni emergenti nelle discussioni attive. Inoltre, la piattaforma fornisce visualizzazioni di mappe di calore che tracciano il flusso di narrazioni, comprese quelle tossiche, attraverso i social media. Segnala potenziali account bot e analizza l'influenza di individui di alto profilo su queste narrazioni.

Sebbene gli algoritmi di apprendimento automatico presentino delle lacune, Blackbird cerca di aiutare i leader a contrastare la disinformazione, ad affrontare le lamentele aggressive e a prevenire i contraccolpi. Secondo Khaled, la piattaforma non solo aiuta a mitigare le minacce, ma supporta anche la crescita aziendale monitorando le tendenze del settore e i concorrenti e favorendo le relazioni con i media. Blackbird valuta anche l'efficacia delle strategie di comunicazione, offrendo spunti di miglioramento.

Con la crescente digitalizzazione dell'economia, si prevede che il settore dei software di gestione del rischio varrà 86,53 miliardi di dollari entro il 2030, rispetto ai 27,80 miliardi di dollari del 2021. Un rapporto Deloitte ha rivelato che oltre la metà delle aziende prevede di investire in tecnologie, come strumenti analitici e di monitoraggio del marchio, per mitigare i rischi di reputazione. Nonostante il confronto con concorrenti come Graphika, Logically e Cyabra, Blackbird è in grado di trarre vantaggio dalla crescente domanda di solide soluzioni di gestione del rischio.

Anche se il numero dei clienti di Blackbird non è stato reso noto, Khaled ha sottolineato l'aumento delle minacce della disinformazione e il conseguente impatto negativo sulla reputazione e sulle attività delle organizzazioni. Con il progredire della tecnologia e l'imprevedibilità del mondo, Blackbird è pronta a far leva sulla sua forza nel mitigare le minacce informatiche.