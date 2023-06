Das in New York ansässige Startup Blackbird AI hat sich erfolgreich eine Serie-B-Investition in Höhe von 20 Millionen US-Dollar gesichert, um seine KI-gestützte Risiko-Intelligenz-Software weiter auszubauen. Die Finanzierungsrunde wurde von Ten Eleven Ventures angeführt, mit Beteiligung von Dorilton Capital, Generation Ventures, StartFast Ventures und Trousdale Ventures sowie verschiedenen Angel-Investoren. Mit der jüngsten Finanzspritze erhöht sich die Gesamtfinanzierung von Blackbird auf 30 Millionen US-Dollar.

CEO und Mitbegründer Wasim Khaled erklärte gegenüber TechCrunch die Mission des Unternehmens, Technologie für das Wohl der Gesellschaft zu nutzen. Er bezeichnete Desinformation als eine der größten globalen Bedrohungen und wies darauf hin, wie leicht Menschen auf Online-Falschmeldungen und Verschwörungstheorien hereinfallen. Das erste Produkt von Blackbird, das 2017 gegründet wurde, war ein Algorithmus, der für die Netzwerkanalyse und die Modellierung gegnerischer Kohorten entwickelt wurde. Es wurde zunächst vom US-Verteidigungsministerium eingesetzt, um Online-Propaganda und Beeinflussungskampagnen auf hochrangigen Websites zu evaluieren.

Mit dem Ausbruch der Pandemie, die zu Kürzungen bei Blackbirds Verträgen mit dem Verteidigungsministerium führte, verlagerte das Unternehmen seinen Schwerpunkt auf den Unternehmensbereich. Es überarbeitete seine Backend-Systeme und fügte Tools für die Aufnahme und Normalisierung verschiedener Arten von Daten hinzu, einschließlich Text, Bilder, Video und Audio, die unter anderem aus sozialen Medien, Nachrichtenagenturen und dem Dark Web stammen.

Die Lösungen von Blackbird versetzen Unternehmen in die Lage, Cyber-Informationsangriffe, wie z. B. massenhafte Deepfake-Kampagnen, zu erkennen und IT-Teams mit den nötigen Werkzeugen auszustatten, um Beeinflussungsversuchen entgegenzuwirken. Die Benutzer können detaillierte Informationen wie das Muster des Inhaltsaustauschs bestimmter Akteure oder aufkommende Narrative in aktiven Diskussionen einsehen. Darüber hinaus bietet die Plattform Heatmap-Visualisierungen, mit denen der Fluss von Narrativen, einschließlich toxischer Narrativen, in sozialen Medien verfolgt werden kann. Sie kennzeichnet potenzielle Bot-Konten und analysiert den Einfluss hochrangiger Personen auf diese Beiträge.

Obwohl die Algorithmen des maschinellen Lernens ihre Schwächen haben, soll Blackbird Führungskräften dabei helfen, Fehlinformationen entgegenzuwirken, auf aggressive Beschwerden zu reagieren und Gegenreaktionen vorzubeugen. Laut Khaled hilft die Plattform nicht nur bei der Abwehr von Bedrohungen, sondern unterstützt auch das Unternehmenswachstum durch die Beobachtung von Branchentrends und Konkurrenten und die Pflege von Medienbeziehungen. Blackbird bewertet auch die Effektivität von Kommunikationsstrategien und bietet umsetzbare Erkenntnisse für Verbesserungen.

Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft wird der Sektor für Risikomanagement-Software bis 2030 einen Wert von 86,53 Milliarden US-Dollar erreichen, gegenüber 27,80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Einem Bericht von Deloitte zufolge plant mehr als die Hälfte der Unternehmen, in Technologien wie Analyse- und Markenüberwachungs-Tools zu investieren, um Reputationsrisiken zu mindern. Obwohl Blackbird mit Konkurrenten wie Graphika, Logically und Cyabra konfrontiert ist, wird das Unternehmen von der wachsenden Nachfrage nach robusten Risikomanagementlösungen profitieren.

Obwohl die Zahl der Blackbird-Kunden nicht bekannt gegeben wurde, betonte Khaled die zunehmende Bedrohung durch Desinformation und die daraus resultierenden negativen Auswirkungen auf den Ruf und die Geschäftstätigkeit von Unternehmen. Da die Technologie fortschreitet und die Welt immer unberechenbarer wird, ist Blackbird in der Lage, seine Stärke bei der Eindämmung von Cyber-Bedrohungen zu nutzen.