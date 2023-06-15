总部位于纽约的创业公司Blackbird AI已成功获得2000万美元的B轮投资，以加强其人工智能驱动的风险情报软件。本轮融资由Ten Eleven Ventures领投，Dorilton Capital、Generation Ventures、StartFast Ventures 和 Trousdale Ventures以及各种天使投资者参与。最近的现金注入使黑鸟的融资总额达到3000万美元。

首席执行官兼联合创始人Wasim Khaled向TechCrunch表示，该公司的使命是利用技术为社会带来更大的利益。他认为虚假信息是一个主要的全球威胁，指出个人是多么容易成为网上虚假信息和阴谋论的牺牲品。黑鸟公司成立于2017年，其最初的产品是一种为网络分析和对抗性群组建模而设计的算法。它最初被美国国防部采用，用于评估高知名度网站的在线宣传和影响活动。

随着大流行病的发生，导致黑鸟公司的国防部合同被削减，该公司将其重点转向企业。它改造了其后台系统，并增加了用于摄取和规范各种形式的数据的工具，包括从社交媒体、新闻机构和暗网等来源获得的文本、图像、视频和音频。

黑鸟的解决方案使企业有能力检测网络信息攻击，如大规模的深层造假活动，并使IT团队拥有打击影响力行动的工具。用户可以深入了解具体行为者的内容分享模式或活跃讨论中出现的叙述等细化信息。此外，该平台还提供热图可视化，跟踪整个社交媒体上的叙述流，包括有毒叙述。它标记了潜在的机器人账户，并分析了高知名度的个人对这些叙述的影响。

虽然机器学习算法有缺陷，但黑鸟试图帮助领导人反击错误信息，解决咄咄逼人的投诉，并预先阻止反击。据Khaled称，该平台不仅有助于减轻威胁，而且还通过监测行业趋势和竞争对手，在促进媒体关系的同时支持业务增长。黑鸟还评估了沟通策略的有效性，为改进提供了可操作的见解。

随着经济日益数字化，预计到2030年，风险管理软件领域的价值将从2021年的278亿美元上升到865.3亿美元。德勤的一份报告显示，超过一半的公司计划投资于技术，如分析和品牌监测工具，以减轻声誉风险。尽管面对Graphika、Logically 和 Cyabra等竞争对手，Blackbird仍能从对强大的风险管理解决方案日益增长的需求中获益。

尽管Blackbird的客户数量尚未披露，但Khaled强调，来自虚假信息的威胁不断升级，对企业的声誉和运营产生了负面影响。随着技术的发展和世界变得更加不可预测，Blackbird准备利用其在减轻网络威胁方面的优势。