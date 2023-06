Công ty khởi nghiệp Blackbird AI có trụ sở tại New York đã bảo đảm thành công khoản đầu tư Series B trị giá 20 triệu đô la để theo đuổi mục tiêu củng cố phần mềm tình báo rủi ro do AI cung cấp. Vòng cấp vốn do Ten Eleven Ventures dẫn đầu, với sự tham gia của Dorilton Capital, Generation Ventures, StartFast Ventures, và Trousdale Ventures, cũng như nhiều nhà đầu tư thiên thần khác. Việc bơm tiền mặt gần đây nâng tổng số tiền tài trợ của Blackbird lên 30 triệu đô la.

Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Wasim Khaled bày tỏ với TechCrunch sứ mệnh của công ty là khai thác công nghệ vì lợi ích lớn hơn của xã hội. Ông xác định thông tin sai lệch là mối đe dọa lớn trên toàn cầu, lưu ý rằng các cá nhân dễ dàng trở thành con mồi của các thuyết âm mưu và thông tin sai lệch trực tuyến như thế nào. Được thành lập vào năm 2017, sản phẩm ban đầu của Blackbird là một thuật toán được thiết kế để phân tích mạng và lập mô hình đoàn hệ đối nghịch. Ban đầu nó được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng để đánh giá các chiến dịch tuyên truyền và ảnh hưởng trực tuyến trên các trang web nổi tiếng.

Với sự bùng phát của đại dịch, dẫn đến việc cắt giảm các hợp đồng với Bộ Quốc phòng của Blackbird, công ty đã chuyển hướng tập trung sang doanh nghiệp. Nó đã cải tiến các hệ thống phụ trợ của mình và thêm các công cụ để nhập và chuẩn hóa các dạng dữ liệu khác nhau, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và âm thanh, được chọn lọc từ phương tiện truyền thông xã hội, hãng tin tức và web tối, cùng các nguồn khác.

Các giải pháp của Blackbird trao quyền cho các tổ chức khả năng phát hiện các cuộc tấn công thông tin mạng, chẳng hạn như các chiến dịch deepfake hàng loạt và trang bị cho các nhóm CNTT các công cụ để chống lại các hoạt động gây ảnh hưởng. Người dùng có thể đi sâu vào thông tin chi tiết như mô hình chia sẻ nội dung của các diễn viên cụ thể hoặc câu chuyện mới nổi trong các cuộc thảo luận tích cực. Hơn nữa, nền tảng này cung cấp các hình ảnh trực quan hóa bản đồ nhiệt để theo dõi luồng tường thuật, bao gồm cả những câu chuyện độc hại, trên mạng xã hội. Nó đánh dấu các tài khoản bot tiềm năng và phân tích ảnh hưởng của các cá nhân nổi tiếng đối với những câu chuyện này.

Mặc dù các thuật toán máy học có những thiếu sót, Blackbird tìm cách giúp các nhà lãnh đạo chống lại thông tin sai lệch, giải quyết các khiếu nại tích cực và ngăn chặn phản ứng dữ dội. Theo Khaled, nền tảng này không chỉ hỗ trợ giảm thiểu mối đe dọa mà còn hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh bằng cách theo dõi các xu hướng của ngành và đối thủ cạnh tranh đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ truyền thông. Blackbird cũng đánh giá hiệu quả của các chiến lược truyền thông, đưa ra những hiểu biết có thể hành động để cải thiện.

Khi nền kinh tế ngày càng trở nên kỹ thuật số, lĩnh vực phần mềm quản lý rủi ro được dự đoán trị giá 86,53 tỷ đô la vào năm 2030, tăng từ 27,80 tỷ đô la vào năm 2021. Một báo cáo của Deloitte tiết lộ rằng hơn một nửa số công ty có kế hoạch đầu tư vào công nghệ, chẳng hạn như phân tích và giám sát thương hiệu công cụ, để giảm thiểu rủi ro danh tiếng. Mặc dù phải đối đầu với các đối thủ cạnh tranh như Graphika, Logically, và Cyabra, Blackbird vẫn được hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp quản lý rủi ro mạnh mẽ.

Mặc dù số lượng khách hàng của Blackbird vẫn chưa được tiết lộ, Khaled nhấn mạnh các mối đe dọa ngày càng tăng từ thông tin sai lệch và dẫn đến những tác động tiêu cực đến danh tiếng và hoạt động của các tổ chức. Khi công nghệ tiến bộ và thế giới trở nên khó đoán hơn, Blackbird sẵn sàng tận dụng sức mạnh của mình để giảm thiểu các mối đe dọa trên mạng.