Нью-йоркский стартап Blackbird AI успешно привлек $20 млн. инвестиций в рамках серии B, стремясь укрепить свое программное обеспечение для анализа рисков на основе искусственного интеллекта. Раунд финансирования возглавила компания Ten Eleven Ventures при участии Dorilton Capital, Generation Ventures, StartFast Ventures и Trousdale Ventures, а также различных инвесторов-ангелов. В результате недавних денежных вливаний общий объем финансирования Blackbird достиг 30 миллионов долларов.

Генеральный директор и соучредитель компании Васим Халед рассказал TechCrunch о миссии компании, которая заключается в использовании технологий на благо общества. Он назвал дезинформацию одной из основных глобальных угроз, отметив, как легко люди становятся жертвами фальши в Интернете и теорий заговора. Компания Blackbird была основана в 2017 году, ее первоначальным продуктом был алгоритм, предназначенный для анализа сетей и моделирования когорты противников. Первоначально он использовался Министерством обороны США для оценки онлайн-пропаганды и кампаний влияния на высокопоставленных веб-сайтах.

С началом пандемии, которая привела к сокращению контрактов Blackbird с Министерством обороны, компания переключила свое внимание на корпоративный сектор. Она перестроила свои внутренние системы и добавила инструменты для сбора и нормализации различных форм данных, включая текст, изображения, видео и аудио, собранных из социальных сетей, новостных изданий, темной паутины и других источников.

Решения Blackbird позволяют организациям обнаруживать информационные кибератаки, такие как массовые кампании deepfake, и оснащают ИТ-команды инструментами для противодействия операциям влияния. Пользователи могут погрузиться в детальную информацию, такую как модели обмена контентом конкретных субъектов или возникающие нарративы в активных дискуссиях. Кроме того, платформа предоставляет визуализацию тепловых карт, позволяющую отслеживать поток нарративов, в том числе токсичных, в социальных сетях. Она отмечает потенциальные аккаунты ботов и анализирует влияние высокопоставленных лиц на эти нарративы.

Хотя алгоритмы машинного обучения имеют свои недостатки, Blackbird стремится помочь лидерам противостоять дезинформации, реагировать на агрессивные жалобы и упреждать обратную реакцию. По словам Халеда, платформа не только помогает в устранении угроз, но и способствует росту бизнеса, отслеживая отраслевые тенденции и конкурентов и укрепляя отношения со СМИ. Blackbird также оценивает эффективность коммуникационных стратегий, предлагая действенные идеи для улучшения.

Поскольку экономика становится все более цифровой, прогнозируется, что к 2030 году стоимость сектора программного обеспечения для управления рисками составит 86,53 млрд долларов США, по сравнению с 27,80 млрд долларов США в 2021 году. Отчет Deloitte показал, что более половины компаний планируют инвестировать в технологии, такие как аналитические инструменты и инструменты мониторинга бренда, для снижения репутационных рисков. Несмотря на противостояние с такими конкурентами, как Graphika, Logically и Cyabra, компания Blackbird выигрывает от растущего спроса на надежные решения по управлению рисками.

Хотя число клиентов Blackbird не разглашается, Халед подчеркнул растущие угрозы, связанные с дезинформацией, и их негативное влияние на репутацию и деятельность организаций. Поскольку технологии развиваются, а мир становится все более непредсказуемым, компания Blackbird готова использовать свои сильные стороны в снижении киберугроз.