De in New York gevestigde startup Blackbird AI heeft met succes een Serie B-investering van $20 miljoen binnengehaald in zijn streven om zijn AI-gestuurde software voor risico-intelligentie te versterken. De financieringsronde werd geleid door Ten Eleven Ventures, met deelname van Dorilton Capital, Generation Ventures, StartFast Ventures en Trousdale Ventures, evenals verschillende angel-investeerders. De recente kapitaalinjectie brengt de totale financiering van Blackbird op $30 miljoen.

CEO en medeoprichter Wasim Khaled vertelde TechCrunch dat het bedrijf technologie wil inzetten voor het grotere goed van de samenleving. Hij noemde desinformatie een grote wereldwijde bedreiging en merkte op hoe gemakkelijk individuen ten prooi vallen aan online onwaarheden en samenzweringstheorieën. Het eerste product van Blackbird, opgericht in 2017, was een algoritme dat was ontworpen voor netwerkanalyse en het modelleren van vijandige cohorten. Het werd in eerste instantie gebruikt door het Amerikaanse Ministerie van Defensie voor het evalueren van online propaganda en beïnvloedingscampagnes op high-profile websites.

Toen de pandemie uitbrak en Blackbird zijn contracten met het Ministerie van Defensie moest stopzetten, richtte het bedrijf zich meer op het bedrijfsleven. Het vernieuwde zijn backend-systemen en voegde tools toe voor het opnemen en normaliseren van verschillende vormen van data, waaronder tekst, afbeeldingen, video en audio, afkomstig van onder andere sociale media, nieuwsbronnen en het dark web.

Blackbirds oplossingen stellen organisaties in staat om cyberaanvallen op informatie te detecteren, zoals massale deepfake campagnes, en IT-teams uit te rusten met de middelen om beïnvloedingsoperaties tegen te gaan. Gebruikers kunnen in gedetailleerde informatie duiken, zoals patronen in het delen van content van specifieke actoren of opkomende verhalen in actieve discussies. Bovendien biedt het platform heat map-visualisaties die de stroom van verhalen, waaronder giftige, door sociale media volgen. Het markeert potentiële botaccounts en analyseert de invloed van prominente personen op deze verhalen.

Hoewel algoritmen voor machinaal leren tekortkomingen hebben, probeert Blackbird leiders te helpen misinformatie tegen te gaan, agressieve klachten aan te pakken en terugslag te voorkomen. Volgens Khaled helpt het platform niet alleen bij het beperken van bedreigingen, maar ondersteunt het ook de groei van bedrijven door het monitoren van trends in de sector en concurrenten, terwijl het mediarelaties bevordert. Blackbird beoordeelt ook de effectiviteit van communicatiestrategieën en biedt bruikbare inzichten voor verbetering.

Nu de economie steeds digitaler wordt, zal de risicomanagement softwaresector naar verwachting 86,53 miljard dollar waard zijn in 2030, tegenover 27,80 miljard dollar in 2021. Uit een rapport van Deloitte blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven van plan is te investeren in technologie, zoals analytische en merkbewakingstools, om reputatierisico's te beperken. Ondanks concurrenten als Graphika, Logically en Cyabra profiteert Blackbird van de groeiende vraag naar robuuste oplossingen voor risicobeheer.

Hoewel het aantal klanten van Blackbird niet bekend is, benadrukte Khaled de toenemende dreiging van desinformatie en de daaruit voortvloeiende negatieve gevolgen voor de reputatie en activiteiten van organisaties. Naarmate de technologie voortschrijdt en de wereld onvoorspelbaarder wordt, is Blackbird klaar om zijn kracht in het beperken van cyberbedreigingen te benutten.