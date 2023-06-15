New York merkezli girişim Blackbird AI yapay zeka destekli risk istihbaratı yazılımını destekleme arayışında 20 milyon dolarlık bir B Serisi yatırımı başarıyla güvence altına aldı. Finansman turu Dorilton Capital, Generation Ventures, StartFast Ventures, ve Trousdale Ventures yanı sıra çeşitli melek yatırımcıların katılımıyla Ten Eleven Ventures tarafından yönetildi. Son nakit enjeksiyonu, Blackbird'ün toplam fonunu 30 milyon dolara çıkardı.

CEO ve kurucu ortak Wasim Khaled TechCrunch'a şirketin teknolojiyi toplumun iyiliği için kullanma misyonunu ifade etti. Dezenformasyonu büyük bir küresel tehdit olarak tanımladı ve bireylerin çevrimiçi yalanlara ve komplo teorilerine ne kadar kolay kapıldığına dikkat çekti. 2017'de kurulan Blackbird'ün ilk ürünü, ağ analizi ve düşman kohort modellemesi için tasarlanmış bir algoritmaydı. Başlangıçta ABD Savunma Bakanlığı tarafından çevrimiçi propagandayı değerlendirmek ve yüksek profilli web sitelerindeki kampanyaları etkilemek için kullanıldı.

Blackbird'ün Savunma Bakanlığı sözleşmelerinde kesintilere yol açan salgının başlamasıyla birlikte şirket, odağını işletmeye çevirdi. Arka uç sistemlerini yeniledi ve diğer kaynakların yanı sıra sosyal medyadan, haber kaynaklarından ve karanlık ağdan alınan metin, resim, video ve ses dahil olmak üzere çeşitli veri biçimlerini almak ve normalleştirmek için araçlar ekledi.

Blackbird'ün çözümleri, kuruluşları, kitlesel derin sahte kampanyalar gibi siber bilgi saldırılarını tespit etme yeteneğiyle güçlendirir ve BT ekiplerini, operasyonları etkilemeye karşı koymak için araçlarla donatır. Kullanıcılar, belirli aktörlerin içerik paylaşım kalıpları veya aktif tartışmalarda ortaya çıkan anlatılar gibi ayrıntılı bilgilere dalabilir. Ayrıca platform, zehirli olanlar da dahil olmak üzere anlatıların sosyal medyadaki akışını izleyen ısı haritası görselleştirmeleri sağlar. Potansiyel bot hesaplarını işaretler ve yüksek profilli kişilerin bu anlatılar üzerindeki etkisini analiz eder.

Makine öğrenimi algoritmalarının eksiklikleri olsa da Blackbird, liderlerin yanlış bilgilere karşı koymasına, agresif şikayetleri ele almasına ve tepkileri önlemesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Khaled'e göre platform yalnızca tehditlerin azaltılmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda medya ilişkilerini geliştirirken endüstri trendlerini ve rakipleri izleyerek ticari büyümeyi de destekliyor. Blackbird ayrıca, iyileştirme için eyleme dönüştürülebilir içgörüler sunarak iletişim stratejilerinin etkinliğini de değerlendirir.

Ekonomi giderek daha fazla dijitalleşirken, risk yönetimi yazılımı sektörünün 2021'de 27,80 milyar dolardan 2030'a kadar 86,53 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Bir Deloitte raporu, şirketlerin yarısından fazlasının analitik ve marka izleme gibi teknolojilere yatırım yapmayı planladığını ortaya koydu. araçlar, itibar risklerini azaltmak için. Graphika, Logically, ve Cyabra gibi rakipleriyle karşı karşıya olmasına rağmen Blackbird, güçlü risk yönetimi çözümlerine yönelik artan talepten yararlanmaya devam ediyor.

Blackbird'ün müşterilerinin sayısı açıklanmasa da Khaled, dezenformasyondan kaynaklanan artan tehditlerin ve bunun kuruluşların itibarı ve operasyonları üzerindeki olumsuz etkilerinin altını çizdi. Teknoloji ilerledikçe ve dünya daha öngörülemez hale geldikçe, Blackbird siber tehditleri azaltma gücünü artırmaya hazırlanıyor.