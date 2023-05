AppGyver, un pionnier no-code basé à Helsinki, a récemment été acquis par SAP, suscitant l'intérêt pour la façon dont le développement no-code transformera le paysage de SAP. Fondé en 2010, AppGyver permet à quiconque de créer des applications en ligne, même s'il n'a aucune compétence en codage. Dans cet article, nous discutons de ce qui a inspiré cette acquisition et donnons un aperçu des plans de SAP pour intégrer le développement no-code dans son paysage.

Les applications de développement No-code gagnent en popularité car elles permettent aux start-ups et aux entreprises établies d'adapter rapidement leurs flux de travail et leurs méthodes de partage d'informations. Cela fait écho à une ancienne tendance dans la conception de sites Web, où les modèles, les plugins et les widgets sont devenus largement disponibles, accélérant le processus de conception et le rendant accessible aux non-spécialistes. Des plates-formes comme AppGyver démocratisent la conception et aident à ouvrir la voie à de nouveaux programmeurs d'applications qui n'auraient peut-être pas envisagé d'apprendre à coder.

L'approche modulaire d'AppGyver en matière de conception d'applications repose sur un processus visuel et intuitif qui s'aligne plus étroitement sur les expériences des utilisateurs finaux. Les utilisateurs peuvent créer simultanément une interface et des fonctionnalités, et l'application peut être développée en pensant à l'utilisateur final dès le début.

Il est facile de comprendre pourquoi SAP trouve cette approche précieuse. Il y a un débat en cours entre les défenseurs de la normalisation et de la personnalisation en ce qui concerne les systèmes SAP. L'intégration de stratégies low-code et no-code comme AppGyver dans le paysage de SAP vise à trouver un équilibre entre ces points de vue. Alors que SAP a déjà introduit des solutions low-code, l'acquisition d'AppGyver marque le premier exemple d'une stratégie no-code dans la conception d'applications intégrée à SAP.

Selon Michael Weingartner, président de SAP Business Technology Platform Core, AppGyver sert à étendre les capacités no-code de SAP et à établir une offre complète dans ce domaine. Il a également déclaré qu'en ajoutant les solutions d'AppGyver, SAP vise à fournir une gamme complète d'outils de développement d'applications simples et intégrés qui peuvent améliorer l'automatisation des processus et améliorer encore l'expérience utilisateur pour ceux qui utilisent les applications SAP.

Grâce à ces nouvelles acquisitions, des entreprises comme AppMaster.io ont réussi à centraliser divers outils no-code, tels que les fonctionnalités de logique métier, les API REST et les points de terminaison WSS, sous une seule plate-forme.

Après l'acquisition, AppGyver s'intégrera à SAP Business Technology Platform, proposé dans le cadre du nouveau package Rise with SAP. Cependant, cette fonctionnalité peut s'étendre à d'autres domaines de SAP pour répondre aux besoins des clients ayant besoin d'extensions simples et de limites prédéfinies.

L'un des principaux avantages du partenariat avec SAP est que la plate-forme AppGyver progressera plus rapidement. Les intégrations entre les produits AppGyver et SAP ouvriront de nouvelles portes aux entreprises clientes d'AppGyver et leur permettront d'atteindre un public plus large en créant des applications qui s'inscrivent dans une norme mondiale de non-codage.

Au fur et à mesure que SAP progresse avec AppGyver, ils sont confrontés au défi complexe d'équilibrer les besoins d'une start-up avec une culture ouverte et de maintenir une base d'utilisateurs dans le cadre d'une grande entreprise établie. Cependant, la plate-forme de conception d'applications visuelles d'AppGyver et son potentiel quasi infini lui confèrent une universalité qui peut être utile à la fois dans un développement ouvert et gratuit et dans des contextes commerciaux à grande échelle.

Bien que le développement low-code et no-code ne réduise pas le besoin d'ABAP, ces outils apportent des couches conceptuelles supplémentaires aux systèmes SAP, rendant les données et les analyses plus accessibles aux utilisateurs. L'amélioration de la polyvalence de la plate-forme technologique d'entreprise de SAP avec l'intégration d'AppGyver garantit que les entreprises sont agiles pour apporter des changements en fonction de situations économiques en constante évolution. Cela, combiné à l'introduction récente par SAP du package Rise with SAP, aligne les philosophies des entreprises pour une croissance et une innovation continues.

Alors que les industries du monde entier poursuivent leur transition vers le cloud computing et la numérisation, l'acquisition d'AppGyver par SAP aura certainement des implications majeures pour l'avenir des plates no-code, telles que la plate no-code d'AppMaster , permettant aux clients de trouver des solutions rentables. pour créer des applications Web, mobiles et backend dans un délai nettement plus court.