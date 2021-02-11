استحوذت SAP مؤخرًا على AppGyver ، وهي شركة رائدة no-code في هلسنكي ، مما أثار الاهتمام بكيفية قيام تطوير no-code بتحويل مشهد SAP. تم تأسيس AppGyver في عام 2010 ، وهو يتيح لأي شخص إنشاء تطبيقات عبر الإنترنت ، حتى لو لم يكن لديهم مهارات في البرمجة. في هذه المقالة ، نناقش ما ألهم هذا الاستحواذ ونقدم رؤى حول خطط SAP لدمج التطوير no-code في منظرها الطبيعي.

تكتسب تطبيقات التطوير No-code شعبية لأنها تمكّن الشركات الناشئة والشركات القائمة من تكييف تدفقات العمل وأساليب مشاركة المعلومات بسرعة. يعكس هذا الاتجاه السابق في تصميم مواقع الويب ، حيث أصبحت القوالب والمكونات الإضافية والأدوات متاحة على نطاق واسع ، مما يسرع عملية التصميم ويجعلها في متناول غير المتخصصين. تعمل منصات مثل AppGyver على إضفاء الطابع الديمقراطي على التصميم وتساعد على تمهيد الطريق لمبرمجي التطبيقات الجدد الذين ربما لم يفكروا في تعلم البرمجة.

يعتمد نهج AppGyver المعياري لتصميم التطبيقات على عملية مرئية وبديهية تتماشى بشكل وثيق مع تجارب المستخدمين النهائيين. يمكن للمستخدمين إنشاء واجهة ووظائف في وقت واحد ، ويمكن تطوير التطبيق مع وضع المستخدم النهائي في الاعتبار منذ البداية.

من السهل معرفة سبب اعتبار SAP لهذا الأسلوب قيمة. هناك نقاش مستمر بين دعاة التوحيد القياسي والتخصيص عندما يتعلق الأمر بأنظمة SAP. يهدف دمج استراتيجيات low-code no-code مثل AppGyver في مشهد SAP إلى تحقيق توازن بين طرق العرض هذه. على الرغم من أن SAP قد قدمت في السابق حلولًا low-code ، فإن استحواذ AppGyver يمثل أول مثيل لاستراتيجية no-code في تصميم التطبيق التي يتم دمجها في SAP.

وفقًا لمايكل وينجارتنر ، رئيس SAP Business Technology Platform Core ، يعمل AppGyver على توسيع قدرات SAP no-code وإنشاء عرض شامل في هذا المجال. وعلق أيضًا على أنه من خلال إضافة حلول AppGyver ، تهدف SAP إلى تقديم مجموعة كاملة من أدوات تطوير التطبيقات البسيطة والمتكاملة التي يمكن أن تعزز أتمتة العمليات وتزيد من تحسين تجربة المستخدم لأولئك الذين يستخدمون تطبيقات SAP.

من خلال عمليات الاستحواذ الجديدة هذه ، وجدت شركات مثل AppMaster.io نجاحًا في مركزية العديد من أدوات no-code - مثل ميزات منطق الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات REST ونقاط نهاية WSS - ضمن نظام أساسي واحد.

بعد الاستحواذ ، سوف يتكامل AppGyver مع SAP Business Technology Platform ، المقدم كجزء من حزمة Rise الجديدة مع SAP. ومع ذلك ، قد تمتد هذه الوظيفة إلى مناطق أخرى داخل SAP لاستيعاب العملاء الذين يحتاجون إلى امتدادات بسيطة وحدود محددة مسبقًا.

تتمثل إحدى الفوائد الأساسية للشراكة مع SAP في أن منصة AppGyver ستتقدم بسرعة أكبر. ستفتح عمليات التكامل بين منتجات AppGyver ومنتجات SAP أبوابًا جديدة لعملاء AppGyver من المؤسسات وتمكينهم من الوصول إلى جمهور أوسع من خلال إنشاء تطبيقات تتلاءم مع معيار عدم تشفير عالمي.

مع تقدم SAP مع AppGyver ، فإنهم يواجهون تحديًا معقدًا يتمثل في الموازنة بين احتياجات شركة ناشئة وثقافة مفتوحة والحفاظ على قاعدة مستخدمين كجزء من شركة كبيرة راسخة. ومع ذلك ، فإن منصة تصميم التطبيقات المرئية لـ AppGyver وإمكانياتها شبه اللانهائية تضفي عليها عالمية يمكن أن تكون مفيدة في كل من التطوير المفتوح ومجاني الاستخدام والسياقات التجارية واسعة النطاق.

في حين أن تطوير الكود low-code no-code لن يقلل من الحاجة إلى ABAP ، فإن هذه الأدوات توفر طبقات مفاهيمية إضافية لأنظمة SAP ، مما يجعل البيانات والتحليلات في متناول المستخدمين. إن تعزيز تنوع منصة SAP لتكنولوجيا الأعمال مع تكامل AppGyver يضمن أن تكون الشركات مرنة في إجراء التغييرات بناءً على المواقف الاقتصادية المتطورة باستمرار. هذا ، جنبًا إلى جنب مع طرح SAP الأخير لحزمة Rise with SAP ، ينسجم مع فلسفات الشركات من أجل استمرار النمو والابتكار.

مع استمرار الصناعات في جميع أنحاء العالم في التحول نحو الحوسبة السحابية والرقمنة ، سيكون للاستحواذ على AppGyver بواسطة SAP بالتأكيد آثار كبيرة على مستقبل منصات تطوير التطبيقات no-code ، مثل منصة AppMaster no-code ، مما يسمح للعملاء بالعثور على حلول فعالة من حيث التكلفة لإنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية في إطار زمني أقصر بكثير.