A AppGyver, pioneira no-code com sede em Helsinque, foi recentemente adquirida pela SAP, despertando interesse em como o desenvolvimento no-code transformará o cenário da SAP. Fundado em 2010, o AppGyver permite que qualquer pessoa crie aplicativos online, mesmo que não tenha habilidades de codificação. Neste artigo, discutimos o que inspirou essa aquisição e fornecemos insights sobre os planos da SAP para integrar o desenvolvimento no-code em seu cenário.

Os aplicativos de desenvolvimento No-code estão ganhando popularidade à medida que capacitam empresas iniciantes e estabelecidas a adaptar rapidamente seus fluxos de trabalho e métodos de compartilhamento de informações. Isso ecoa uma tendência anterior no design de sites, em que modelos, plug-ins e widgets se tornaram amplamente disponíveis, acelerando o processo de design e tornando-o acessível a não especialistas. Plataformas como AppGyver democratizam o design e ajudam a preparar o caminho para novos programadores de aplicativos que podem não ter pensado em aprender a programar.

A abordagem modular do AppGyver para design de aplicativos depende de um processo visual e intuitivo que se alinha mais de perto com as experiências dos usuários finais. Os usuários podem criar interface e funcionalidade simultaneamente, e o aplicativo pode ser desenvolvido com o usuário final em mente desde o início.

É fácil ver por que a SAP considera essa abordagem valiosa. Há um debate contínuo entre os defensores da padronização e da personalização quando se trata de sistemas SAP. A integração de estratégias low-code e no-code como AppGyver, no cenário da SAP visa encontrar um equilíbrio entre essas visões. Embora a SAP tenha introduzido anteriormente soluções low-code, a aquisição da AppGyver marca a primeira instância de uma estratégia no-code no design de aplicativos sendo integrada ao SAP.

De acordo com Michael Weingartner, presidente da SAP Business Technology Platform Core, o AppGyver serve para expandir os recursos no-code da SAP e estabelecer uma oferta abrangente nessa área. Ele também comentou que, ao adicionar as soluções da AppGyver, a SAP visa fornecer uma gama completa de ferramentas de desenvolvimento de aplicativos simples e integradas que podem aprimorar a automação de processos e melhorar ainda mais a experiência do usuário para aqueles que utilizam aplicativos SAP.

Com essas novas aquisições, empresas como AppMaster.io obtiveram sucesso ao centralizar várias ferramentas no-code — como recursos de lógica de negócios, APIs REST e WSS Endpoints — em uma plataforma.

Após a aquisição, o AppGyver se integrará ao SAP Business Technology Platform, oferecido como parte do novo pacote Rise with SAP. No entanto, essa funcionalidade pode se estender a outras áreas da SAP para acomodar clientes que precisam de extensões simples e limites predefinidos.

Um dos principais benefícios da parceria com a SAP é que a plataforma AppGyver avançará mais rapidamente. As integrações entre os produtos AppGyver e SAP abrirão novas portas para os clientes corporativos da AppGyver e permitirão que alcancem um público mais amplo, criando aplicativos que se encaixam em um padrão global sem codificação.

À medida que a SAP avança com o AppGyver, eles enfrentam o complexo desafio de equilibrar as necessidades de uma start-up com uma cultura aberta e manter uma base de usuários como parte de uma corporação grande e estabelecida. No entanto, a plataforma de design de aplicativos visuais do AppGyver e seu potencial quase infinito conferem a ele uma universalidade que pode ser útil tanto no desenvolvimento aberto e gratuito quanto em contextos comerciais de larga escala.

Embora o desenvolvimento de low-code e no-code não diminua a necessidade de ABAP, essas ferramentas trazem camadas conceituais adicionais aos sistemas SAP, tornando os dados e análises mais acessíveis aos usuários. Aumentar a versatilidade da plataforma de tecnologia de negócios da SAP com a integração do AppGyver garante que as empresas sejam ágeis ao fazer mudanças com base em situações econômicas em constante evolução. Isso, combinado com a recente introdução da SAP do pacote Rise with SAP, alinha as filosofias das empresas para crescimento e inovação contínuos.

À medida que as indústrias em todo o mundo continuam a fazer a transição para a computação em nuvem e a digitalização, a aquisição da AppGyver pela SAP certamente terá grandes implicações para o futuro das plataformas de desenvolvimento de aplicativos no-code, como a plataforma no-code da AppMaster , permitindo que os clientes encontrem soluções econômicas para criar aplicativos web, móveis e de back-end em um período de tempo significativamente menor.