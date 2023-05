AppGyver, ein in Helsinki ansässiger no-code Pionier, wurde kürzlich von SAP übernommen, was das Interesse daran weckt, wie no-code Entwicklung die SAP-Landschaft verändern wird. AppGyver wurde 2010 gegründet und ermöglicht es jedem, Online-Anwendungen zu erstellen, auch ohne Programmierkenntnisse. In diesem Artikel diskutieren wir, was diese Übernahme inspiriert hat, und geben Einblicke in die Pläne von SAP, no-code Entwicklung in seine Landschaft zu integrieren.

No-code Entwicklungsanwendungen werden immer beliebter, da sie Start-ups und etablierte Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Arbeitsabläufe und Methoden zum Informationsaustausch schnell anzupassen. Dies spiegelt einen früheren Trend im Website-Design wider, bei dem Vorlagen, Plugins und Widgets allgemein verfügbar wurden, den Designprozess beschleunigten und ihn für Laien zugänglich machten. Plattformen wie AppGyver demokratisieren das Design und helfen, den Weg für neue Anwendungsprogrammierer zu ebnen, die vielleicht nicht daran gedacht haben, Programmieren zu lernen.

Der modulare App-Design-Ansatz von AppGyver basiert auf einem visuellen, intuitiven Prozess, der sich stärker an den Erfahrungen der Endnutzer orientiert. Benutzer können Benutzeroberfläche und Funktionalität gleichzeitig erstellen, und die App kann von Anfang an mit Blick auf den Endbenutzer entwickelt werden.

Es ist leicht zu verstehen, warum SAP diesen Ansatz wertvoll findet. Es gibt eine anhaltende Debatte zwischen Befürwortern von Standardisierung und Anpassung, wenn es um SAP-Systeme geht. Die Integration von low-code und no-code Strategien wie AppGyver in die SAP-Landschaft zielt darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen diesen Ansichten herzustellen. Während SAP zuvor low-code Lösungen eingeführt hat, markiert die Übernahme von AppGyver die erste Instanz einer no-code Strategie im Anwendungsdesign, die in SAP integriert wird.

Laut Michael Weingartner, Präsident von SAP Business Technology Platform Core, dient AppGyver dazu, no-code Fähigkeiten von SAP zu erweitern und ein umfassendes Angebot in diesem Bereich zu etablieren. Er kommentierte auch, dass SAP durch das Hinzufügen der Lösungen von AppGyver darauf abzielt, eine vollständige Palette einfacher, integrierter Anwendungsentwicklungstools bereitzustellen, die die Prozessautomatisierung verbessern und die Benutzererfahrung für diejenigen, die SAP-Anwendungen verwenden, weiter verbessern können.

Mit diesen Neuerwerbungen haben Unternehmen wie AppMaster.io erfolgreich verschiedene no-code Tools – wie Geschäftslogikfunktionen, REST-APIs und WSS-Endpunkte – auf einer Plattform zentralisiert.

Nach der Übernahme wird AppGyver in die SAP Business Technology Platform integriert, die als Teil des neuen Rise with SAP-Pakets angeboten wird. Diese Funktionalität kann sich jedoch auf andere Bereiche innerhalb von SAP erstrecken, um Kunden gerecht zu werden, die einfache Erweiterungen und vordefinierte Grenzen benötigen.

Einer der Hauptvorteile einer Partnerschaft mit SAP besteht darin, dass sich die AppGyver-Plattform schneller weiterentwickeln wird. Integrationen zwischen AppGyver und SAP-Produkten werden den Unternehmenskunden von AppGyver neue Türen öffnen und es ihnen ermöglichen, ein breiteres Publikum zu erreichen, indem sie Anwendungen erstellen, die in einen globalen No-Coding-Standard passen.

Während SAP mit AppGyver voranschreitet, stehen sie vor der komplexen Herausforderung, die Anforderungen eines Start-ups mit einer offenen Kultur in Einklang zu bringen und eine Benutzerbasis als Teil eines großen, etablierten Unternehmens zu pflegen. Die Plattform für visuelles Anwendungsdesign von AppGyver und ihr nahezu unbegrenztes Potenzial verleihen ihr jedoch eine Universalität, die sowohl in offenen, frei nutzbaren Entwicklungsumgebungen als auch in groß angelegten kommerziellen Kontexten nützlich sein kann.

Während low-code und no-code Entwicklung den Bedarf an ABAP nicht verringern, bringen diese Tools zusätzliche konzeptionelle Ebenen in SAP-Systeme und machen Daten und Analysen für Benutzer zugänglicher. Die Erweiterung der Vielseitigkeit der Business-Technologieplattform von SAP durch die Integration von AppGyver stellt sicher, dass Unternehmen Änderungen auf der Grundlage sich ständig ändernder wirtschaftlicher Situationen agil vornehmen können. Zusammen mit der jüngsten Einführung des Rise with SAP-Pakets durch SAP stimmt dies die Unternehmensphilosophie auf kontinuierliches Wachstum und Innovation ab.

Da Industrien auf der ganzen Welt weiterhin auf Cloud Computing und Digitalisierung umstellen, wird die Übernahme von AppGyver durch SAP sicherlich große Auswirkungen auf die Zukunft von no-code App-Entwicklungsplattformen haben, wie z. B. no-code Plattform von AppMaster , die es Kunden ermöglicht, kostengünstige Lösungen zu finden für die Erstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen in deutlich kürzerer Zeit.