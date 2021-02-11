Компания SAP недавно приобрела AppGyver, хельсинкского пионера в области разработки no-code, что вызвало интерес к тому, как разработка no-code изменит ландшафт SAP. Компания AppGyver, основанная в 2010 году, позволяет любому создавать онлайн-приложения, даже если у них нет навыков программирования. В этой статье мы обсудим, что вдохновило на это приобретение, и расскажем о планах SAP по интеграции разработки no-code в свою среду.

Приложения для разработки No-code набирают популярность, поскольку они позволяют стартапам и уже состоявшимся компаниям быстро адаптировать свои рабочие процессы и методы обмена информацией. Это перекликается с прежней тенденцией в дизайне веб-сайтов, когда шаблоны, плагины и виджеты стали широко доступны, что ускорило процесс проектирования и сделало его доступным для неспециалистов. Такие платформы, как AppGyver, делают проектирование более демократичным и помогают проложить путь для новых программистов приложений, которые, возможно, и не задумывались об обучении программированию.

Модульный подход AppGyver к разработке приложений основан на визуальном, интуитивно понятном процессе, который более точно соответствует опыту конечных пользователей. Пользователи могут создавать интерфейс и функциональность одновременно, а приложение может разрабатываться с учетом конечного пользователя с самого начала.

Легко понять, почему SAP считает этот подход ценным. Между сторонниками стандартизации и персонализации продолжаются споры, когда речь идет о системах SAP. Интеграция стратегий low-code и no-code таких как AppGyver, в ландшафт SAP направлена на достижение баланса между этими взглядами. В то время как SAP ранее представляла решения low-code, приобретение AppGyver знаменует собой первый пример стратегии no-code в разработке приложений, интегрированной в SAP.

По словам Майкла Вайнгартнера, президента SAP Business Technology Platform Core, AppGyver служит для расширения возможностей SAP no-code и создания комплексного предложения в этой области. Он также отметил, что, добавляя решения AppGyver, SAP стремится предоставить полный спектр простых интегрированных инструментов разработки приложений, которые могут улучшить автоматизацию процессов и еще больше улучшить взаимодействие с пользователем для тех, кто использует приложения SAP.

Благодаря этим новым приобретениям такие компании, как AppMaster.io , добились успеха, объединив различные инструменты no-code, такие как функции бизнес-логики, API-интерфейсы REST и конечные точки WSS, на одной платформе.

После приобретения AppGyver будет интегрироваться с SAP Business Technology Platform, предлагаемой в рамках нового пакета Rise with SAP. Однако эта функциональность может распространяться на другие области в SAP, чтобы удовлетворить потребности клиентов, нуждающихся в простых расширениях и предопределенных ограничениях.

Одним из основных преимуществ партнерства с SAP является более быстрое развитие платформы AppGyver. Интеграция между продуктами AppGyver и SAP откроет новые двери для корпоративных клиентов AppGyver и позволит им охватить более широкую аудиторию за счет создания приложений, соответствующих глобальному стандарту без кодирования.

По мере того, как SAP продвигается вперед с AppGyver, перед ними стоит сложная задача сбалансировать потребности стартапа с открытой культурой и поддерживать базу пользователей в рамках крупной, устоявшейся корпорации. Тем не менее, платформа визуального дизайна приложений AppGyver и ее почти бесконечный потенциал придают ей универсальность, которая может быть полезна как в открытой, бесплатной разработке, так и в крупномасштабных коммерческих контекстах.

Хотя разработка low-code и no-code не уменьшит потребность в ABAP, эти инструменты привносят дополнительные концептуальные уровни в системы SAP, делая данные и аналитику более доступными для пользователей. Повышение универсальности платформы SAP для бизнес-технологий за счет интеграции AppGyver обеспечивает гибкость предприятий при внесении изменений в зависимости от постоянно меняющихся экономических ситуаций. Это, в сочетании с недавним введением SAP пакета Rise with SAP, согласовывает философию компаний, направленную на непрерывный рост и инновации.

Поскольку отрасли во всем мире продолжают переходить на облачные вычисления и оцифровку, приобретение AppGyver компанией SAP, безусловно, будет иметь серьезные последствия для будущего платформ разработки приложений no-code, таких как платформа AppMaster no-code , позволяющая клиентам находить экономически эффективные решения. для создания веб-приложений, мобильных и серверных приложений в значительно более короткие сроки.