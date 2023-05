AppGyver, un pioniere no-code con sede a Helsinki, è stato recentemente acquisito da SAP, suscitando interesse per il modo in cui lo sviluppo no-code trasformerà il panorama di SAP. Fondata nel 2010, AppGyver consente a chiunque di creare applicazioni online, anche se non ha competenze di programmazione. In questo articolo, discutiamo cosa ha ispirato questa acquisizione e forniamo approfondimenti sui piani di SAP per l'integrazione dello sviluppo no-code nel suo panorama.

Le applicazioni di sviluppo No-code stanno guadagnando popolarità poiché consentono alle start-up e alle aziende affermate di adattare rapidamente i propri flussi di lavoro e i metodi di condivisione delle informazioni. Ciò fa eco a una precedente tendenza nella progettazione di siti Web, in cui modelli, plug-in e widget sono diventati ampiamente disponibili, accelerando il processo di progettazione e rendendolo accessibile ai non specialisti. Piattaforme come AppGyver democratizzano il design e aiutano a spianare la strada a nuovi programmatori di applicazioni che potrebbero non aver preso in considerazione l'idea di imparare a programmare.

L'approccio modulare di AppGyver alla progettazione delle app dipende da un processo visivo e intuitivo che si allinea maggiormente con le esperienze degli utenti finali. Gli utenti possono creare interfaccia e funzionalità contemporaneamente e l'app può essere sviluppata pensando all'utente finale fin dall'inizio.

È facile capire perché SAP trovi prezioso questo approccio. C'è un dibattito in corso tra i sostenitori della standardizzazione e della personalizzazione quando si tratta di sistemi SAP. L'integrazione di strategie low-code e no-code come AppGyver nel panorama di SAP mira a trovare un equilibrio tra questi punti di vista. Sebbene SAP abbia già introdotto soluzioni low-code, l'acquisizione di AppGyver segna il primo caso di integrazione in SAP di una strategia no-code nella progettazione di applicazioni.

Secondo Michael Weingartner, presidente di SAP Business Technology Platform Core, AppGyver serve per espandere le capacità no-code di SAP e stabilire un'offerta completa in quest'area. Ha anche commentato che, aggiungendo le soluzioni di AppGyver, SAP mira a fornire una gamma completa di strumenti di sviluppo di applicazioni semplici e integrati che possono migliorare l'automazione dei processi e migliorare ulteriormente l'esperienza dell'utente per coloro che utilizzano le applicazioni SAP.

Con queste nuove acquisizioni, aziende come AppMaster.io hanno avuto successo centralizzando vari strumenti no-code, come funzionalità di logica aziendale, API REST ed endpoint WSS, in un'unica piattaforma.

Dopo l'acquisizione, AppGyver si integrerà con SAP Business Technology Platform, offerta come parte del nuovo pacchetto Rise with SAP. Tuttavia, questa funzionalità può estendersi ad altre aree all'interno di SAP per soddisfare i clienti che necessitano di semplici estensioni e limiti predefiniti.

Uno dei principali vantaggi della partnership con SAP è che la piattaforma AppGyver avanzerà più rapidamente. Le integrazioni tra i prodotti AppGyver e SAP apriranno nuove porte per i clienti aziendali di AppGyver e consentiranno loro di raggiungere un pubblico più ampio creando applicazioni che rientrano in uno standard globale senza codifica.

Mentre SAP va avanti con AppGyver, si trova ad affrontare la complessa sfida di bilanciare le esigenze di una start-up con una cultura aperta e mantenere una base di utenti come parte di una grande azienda consolidata. Tuttavia, la piattaforma di progettazione di applicazioni visive di AppGyver e il suo potenziale quasi infinito le conferiscono un'universalità che può essere utile sia nello sviluppo aperto e gratuito che in contesti commerciali su larga scala.

Sebbene lo sviluppo low-code e no-code non ridurrà la necessità di ABAP, questi strumenti aggiungono ulteriori livelli concettuali ai sistemi SAP, rendendo i dati e l'analisi più accessibili agli utenti. Migliorare la versatilità della piattaforma tecnologica aziendale di SAP con l'integrazione di AppGyver garantisce alle aziende l'agilità nell'apportare cambiamenti basati su situazioni economiche in continua evoluzione. Ciò, combinato con la recente introduzione da parte di SAP del pacchetto Rise with SAP, allinea le filosofie delle aziende per la crescita continua e l'innovazione.

Mentre le industrie di tutto il mondo continuano a passare al cloud computing e alla digitalizzazione, l'acquisizione di AppGyver da parte di SAP avrà sicuramente importanti implicazioni per il futuro delle piattaforme di sviluppo di app no-code, come la piattaforma no-code di AppMaster , che consente ai clienti di trovare soluzioni convenienti per la creazione di applicazioni Web, mobili e di back-end in un lasso di tempo significativamente più breve.