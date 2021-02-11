AppGyver 是总部位于赫尔辛基的no-code先驱，最近被 SAP 收购，引发了人们对no-code开发将如何改变 SAP 格局的兴趣。 AppGyver 成立于 2010 年，使任何人都可以创建在线应用程序，即使他们没有编码技能。在本文中，我们将讨论是什么激发了这次收购，并提供了对 SAP 将no-code开发集成到其环境中的计划的见解。

No-code开发应用程序越来越受欢迎，因为它们使初创企业和老牌公司能够快速调整其工作流程和信息共享方法。这与网站设计的前一个趋势相呼应，其中模板、插件和小部件变得广泛可用，从而加快了设计过程并使非专业人士也可以访问。 AppGyver 等平台使设计民主化，并帮助为可能没有考虑学习编码的新应用程序程序员铺平道路。

AppGyver 的应用程序设计模块化方法取决于视觉、直观的过程，该过程更贴近最终用户的体验。用户可以同时创建界面和功能，并且应用程序可以从一开始就以最终用户为中心进行开发。

很容易看出为什么 SAP 认为这种方法很有价值。谈到 SAP 系统时，标准化和定制倡导者之间一直存在争论。将像 AppGyver 这样的low-code和no-code策略集成到 SAP 的环境中，旨在在这些观点之间取得平衡。虽然 SAP 之前推出了low-code解决方案，但 AppGyver 的收购标志着应用程序设计中的no-code策略首次被集成到 SAP 中。

据 SAP Business Technology Platform Core 总裁 Michael Weingartner 称，AppGyver 用于扩展 SAP 的no-code功能并在该领域建立全面的产品。他还评论说，通过添加 AppGyver 的解决方案，SAP 旨在提供全套简单、集成的应用程序开发工具，这些工具可以增强流程自动化并进一步改善使用 SAP 应用程序的用户体验。

通过这些新收购，像AppMaster.io这样的公司已经成功地将各种no-code工具（例如业务逻辑功能、REST API 和 WSS 端点）集中在一个平台下。

收购后，AppGyver 将与 SAP 业务技术平台集成，作为新的 Rise with SAP 软件包的一部分提供。但是，此功能可能会扩展到 SAP 内的其他领域，以满足需要简单扩展和预定义限制的客户。

与 SAP 合作的主要好处之一是 AppGyver 平台将发展得更快。 AppGyver 和 SAP 产品之间的集成将为 AppGyver 的企业客户打开新的大门，并使他们能够通过创建符合全球无编码标准的应用程序来接触更广泛的受众。

随着 SAP 与 AppGyver 一起向前发展，他们面临着平衡初创企业的需求与开放文化以及将用户群作为大型成熟企业的一部分进行维护的复杂挑战。然而，AppGyver 的可视化应用程序设计平台及其近乎无限的潜力使其具有通用性，可用于开放、免费使用的开发和大规模商业环境。

虽然low-code和no-code开发不会减少对 ABAP 的需求，但这些工具为 SAP 系统带来了额外的概念层，使用户更容易访问数据和分析。通过集成 AppGyver 增强 SAP 业务技术平台的多功能性，确保企业能够根据不断变化的经济形势灵活做出改变。这与 SAP 最近推出的 Rise with SAP 软件包相结合，使公司的理念保持一致，以实现持续增长和创新。

随着全球各行各业不断向云计算和数字化转型，AppGyver 被 SAP 收购必将对未来的no-code应用开发平台产生重大影响，例如AppMaster 的no-code平台，让客户能够找到具有成本效益的解决方案用于在更短的时间内创建 Web、移动和后端应用程序。