Firma AppGyver, pionier no-code z siedzibą w Helsinkach, została niedawno przejęta przez firmę SAP, wzbudzając zainteresowanie tym, w jaki sposób programowanie no-code zmieni środowisko SAP. Założona w 2010 roku firma AppGyver umożliwia każdemu tworzenie aplikacji online, nawet jeśli nie ma umiejętności kodowania. W tym artykule omawiamy, co zainspirowało to przejęcie, i zapewniamy wgląd w plany SAP dotyczące integracji programowania no-code z jego krajobrazem.

Aplikacje programistyczne No-code zyskują na popularności, ponieważ umożliwiają start-upom i firmom o ugruntowanej pozycji na szybkie dostosowywanie przepływów pracy i metod udostępniania informacji. Odzwierciedla to dawny trend w projektowaniu stron internetowych, gdzie szablony, wtyczki i widżety stały się powszechnie dostępne, przyspieszając proces projektowania i czyniąc go dostępnym dla osób niebędących specjalistami. Platformy takie jak AppGyver demokratyzują projektowanie i pomagają utorować drogę nowym programistom aplikacji, którzy być może nie rozważali nauki kodowania.

Modułowe podejście AppGyver do projektowania aplikacji opiera się na wizualnym, intuicyjnym procesie, który jest bardziej dostosowany do doświadczeń użytkowników końcowych. Użytkownicy mogą jednocześnie tworzyć interfejs i funkcjonalność, a aplikacja może być rozwijana od samego początku z myślą o użytkowniku końcowym.

Łatwo zrozumieć, dlaczego SAP uważa to podejście za cenne. Trwa debata między zwolennikami standaryzacji i dostosowywania, jeśli chodzi o systemy SAP. Integracja strategii low-code i no-code takich jak AppGyver, z krajobrazem SAP ma na celu znalezienie równowagi między tymi poglądami. Podczas gdy SAP wcześniej wprowadzał rozwiązania low-code, przejęcie AppGyver jest pierwszym przykładem integracji strategii no-code w projektowaniu aplikacji z SAP.

Według Michaela Weingartnera, prezesa SAP Business Technology Platform Core, AppGyver służy rozszerzeniu możliwości SAP no-code i stworzeniu kompleksowej oferty w tym obszarze. Skomentował również, że dodając rozwiązania AppGyver, SAP ma na celu dostarczenie pełnej gamy prostych, zintegrowanych narzędzi do tworzenia aplikacji, które mogą usprawnić automatyzację procesów i jeszcze bardziej poprawić wrażenia użytkowników korzystających z aplikacji SAP.

Dzięki tym nowym przejęciom firmy takie jak AppMaster.io odniosły sukces, centralizując różne narzędzia no-code — takie jak funkcje logiki biznesowej, interfejsy API REST i punkty końcowe WSS — w ramach jednej platformy.

Po przejęciu AppGyver zintegruje się z SAP Business Technology Platform, oferowaną w ramach nowego pakietu Rise with SAP. Funkcjonalność ta może jednak rozszerzyć się na inne obszary w SAP, aby zaspokoić potrzeby klientów potrzebujących prostych rozszerzeń i predefiniowanych limitów.

Jedną z głównych korzyści płynących ze współpracy z SAP jest szybszy rozwój platformy AppGyver. Integracje między produktami AppGyver i SAP otworzą nowe drzwi dla klientów korporacyjnych AppGyver i umożliwią im dotarcie do szerszego grona odbiorców poprzez tworzenie aplikacji, które pasują do globalnego standardu bez kodowania.

W miarę jak SAP idzie naprzód z AppGyver, staje przed złożonym wyzwaniem, jakim jest zrównoważenie potrzeb start-upu z otwartą kulturą i utrzymaniem bazy użytkowników w ramach dużej, ugruntowanej korporacji. Jednak wizualna platforma projektowania aplikacji AppGyver i jej niemal nieskończony potencjał nadają jej uniwersalność, która może być użyteczna zarówno w otwartych, bezpłatnych aplikacjach programistycznych, jak iw komercyjnych kontekstach na dużą skalę.

Podczas gdy programowanie low-code i z małą no-code nie zmniejszy zapotrzebowania na ABAP, narzędzia te wprowadzają do systemów SAP dodatkowe warstwy koncepcyjne, dzięki czemu dane i analizy są bardziej dostępne dla użytkowników. Zwiększenie wszechstronności biznesowej platformy technologicznej SAP dzięki integracji AppGyver zapewnia firmom elastyczność w dokonywaniu zmian w oparciu o stale zmieniającą się sytuację gospodarczą. To, w połączeniu z niedawnym wprowadzeniem przez SAP pakietu Rise with SAP, dostosowuje filozofie firm do ciągłego wzrostu i innowacji.

Ponieważ branże na całym świecie przechodzą w kierunku przetwarzania w chmurze i cyfryzacji, przejęcie AppGyver przez SAP z pewnością będzie miało poważne implikacje dla przyszłości platform do tworzenia aplikacji no-code, takich jak platforma no-code firmy AppMaster , umożliwiając klientom znajdowanie opłacalnych rozwiązań do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i zaplecza w znacznie krótszym czasie.