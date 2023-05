AppGyver, een in Helsinki gevestigde no-code pionier, werd onlangs overgenomen door SAP, wat interesse wekte in hoe no-code ontwikkeling het landschap van SAP zal transformeren. AppGyver, opgericht in 2010, stelt iedereen in staat om online applicaties te maken, zelfs als ze geen codeervaardigheden hebben. In dit artikel bespreken we wat deze overname inspireerde en geven we inzicht in de plannen van SAP om no-code ontwikkeling te integreren in zijn landschap.

No-code ontwikkelingsapplicaties worden steeds populairder omdat ze start-ups en gevestigde bedrijven in staat stellen hun workflows en methoden voor het delen van informatie snel aan te passen. Dit weerspiegelt een eerdere trend in website-ontwerp, waarbij sjablonen, plug-ins en widgets algemeen beschikbaar kwamen, waardoor het ontwerpproces werd versneld en toegankelijk werd voor niet-specialisten. Platforms zoals AppGyver democratiseren ontwerp en helpen de weg vrij te maken voor nieuwe applicatieprogrammeurs die misschien niet hebben overwogen om te leren coderen.

AppGyver's modulaire benadering van app-ontwerp hangt af van een visueel, intuïtief proces dat beter aansluit bij de ervaringen van eindgebruikers. Gebruikers kunnen tegelijkertijd interface en functionaliteit creëren en de app kan vanaf het begin worden ontwikkeld met de eindgebruiker in gedachten.

Het is gemakkelijk in te zien waarom SAP deze aanpak waardevol vindt. Er is een voortdurend debat gaande tussen voorstanders van standaardisatie en maatwerk als het gaat om SAP-systemen. Het integreren van low-code en no-code strategieën zoals AppGyver in het SAP-landschap heeft tot doel een balans te vinden tussen deze opvattingen. Hoewel SAP eerder low-code oplossingen heeft geïntroduceerd, markeert de overname van AppGyver de eerste keer dat een no-code strategie in applicatieontwerp wordt geïntegreerd in SAP.

Volgens Michael Weingartner, president van SAP Business Technology Platform Core, dient AppGyver om no-code mogelijkheden van SAP uit te breiden en een uitgebreid aanbod op dit gebied tot stand te brengen. Hij merkte ook op dat SAP, door de oplossingen van AppGyver toe te voegen, een volledige reeks eenvoudige, geïntegreerde tools voor applicatieontwikkeling wil leveren die procesautomatisering kunnen verbeteren en de gebruikerservaring verder kunnen verbeteren voor degenen die SAP-applicaties gebruiken.

Met deze nieuwe acquisities hebben bedrijven zoals AppMaster.io succes gevonden door verschillende no-code tools, zoals zakelijke logische functies, REST API's en WSS Endpoints, onder één platform te centraliseren.

Na de overname zal AppGyver integreren met SAP Business Technology Platform, aangeboden als onderdeel van het nieuwe Rise with SAP-pakket. Deze functionaliteit kan echter worden uitgebreid naar andere gebieden binnen SAP om tegemoet te komen aan klanten die eenvoudige uitbreidingen en vooraf gedefinieerde limieten nodig hebben.

Een van de belangrijkste voordelen van een samenwerking met SAP is dat het AppGyver-platform sneller zal evolueren. Integraties tussen AppGyver en SAP-producten zullen nieuwe deuren openen voor de zakelijke klanten van AppGyver en hen in staat stellen een breder publiek te bereiken door applicaties te creëren die passen binnen een wereldwijde no-coding-standaard.

Terwijl SAP vooruitgang boekt met AppGyver, staan ze voor de complexe uitdaging om de behoeften van een start-up in evenwicht te brengen met een open cultuur en een gebruikersbestand te behouden als onderdeel van een grote, gevestigde onderneming. Het visuele ontwerpplatform van AppGyver en zijn bijna oneindige potentieel geven het echter een universaliteit die nuttig kan zijn in zowel open, gratis te gebruiken ontwikkeling als grootschalige commerciële contexten.

Hoewel low-code en no-code ontwikkeling de behoefte aan ABAP niet verminderen, voegen deze tools aanvullende conceptuele lagen toe aan SAP-systemen, waardoor gegevens en analyses toegankelijker worden voor gebruikers. Het vergroten van de veelzijdigheid van SAP's bedrijfstechnologieplatform met de integratie van AppGyver zorgt ervoor dat bedrijven flexibel zijn in het doorvoeren van veranderingen op basis van steeds evoluerende economische situaties. Dat, in combinatie met SAP's recente introductie van het Rise with SAP-pakket, brengt de bedrijfsfilosofieën voor voortdurende groei en innovatie op één lijn.

Terwijl industrieën over de hele wereld doorgaan met de overgang naar cloud computing en digitalisering, zal de overname van AppGyver door SAP zeker grote implicaties hebben voor de toekomst van no-code app-ontwikkelingsplatforms, zoals AppMaster's no-code platform , waardoor klanten kosteneffectieve oplossingen kunnen vinden voor het maken van web-, mobiele en backend-applicaties in een aanzienlijk korter tijdsbestek.