Helsinki merkezli bir no-code öncü olan AppGyver, yakın zamanda SAP tarafından satın alındı ve no-code geliştirmenin SAP manzarasını nasıl değiştireceğine dair ilgi uyandırdı. 2010 yılında kurulan AppGyver, kodlama becerisi olmasa bile herkesin çevrimiçi uygulamalar oluşturmasını sağlar. Bu makalede, bu satın almaya neyin ilham verdiğini tartışıyor ve SAP'nin no-code geliştirmeyi kendi ortamına entegre etme planlarına ilişkin içgörüler sağlıyoruz.

No-code geliştirme uygulamaları, yeni kurulan şirketlere ve yerleşik şirketlere iş akışlarını ve bilgi paylaşım yöntemlerini hızla uyarlama olanağı sağladığından popülerlik kazanıyor. Bu, web sitesi tasarımında şablonların, eklentilerin ve widget'ların geniş çapta kullanılabilir hale geldiği, tasarım sürecini hızlandırdığı ve uzman olmayanlar için erişilebilir hale getirdiği eski bir eğilimi yansıtıyor. AppGyver gibi platformlar, tasarımı demokratikleştirir ve kodlamayı öğrenmeyi düşünmemiş olabilecek yeni uygulama programcılarının önünü açar.

AppGyver'ın uygulama tasarımına yönelik modüler yaklaşımı, son kullanıcıların deneyimleriyle daha yakından uyumlu görsel, sezgisel bir sürece dayanır. Kullanıcılar aynı anda arayüz ve işlevsellik oluşturabilir ve uygulama en başından son kullanıcı düşünülerek geliştirilebilir.

SAP'nin bu yaklaşımı neden değerli bulduğunu anlamak kolaydır. SAP sistemleri söz konusu olduğunda standardizasyon ve özelleştirme savunucuları arasında devam eden bir tartışma var. AppGyver gibi low-code ve no-code stratejileri SAP ortamına entegre etmek, bu görüşler arasında bir denge kurmayı amaçlamaktadır. SAP daha önce low-code çözümler sunmuş olsa da, AppGyver'ın satın alınması, uygulama tasarımında SAP'ye entegre edilen no-code bir stratejinin ilk örneğini oluşturuyor.

SAP Business Technology Platform Core başkanı Michael Weingartner'a göre AppGyver, SAP'nin no-code yeteneklerini genişletmeye ve bu alanda kapsamlı bir teklif oluşturmaya hizmet ediyor. Ayrıca, SAP'nin, AppGyver'ın çözümlerini ekleyerek süreç otomasyonunu geliştirebilen ve SAP uygulamalarını kullananlar için kullanıcı deneyimini daha da geliştirebilen eksiksiz bir dizi basit, entegre uygulama geliştirme araçları sunmayı hedeflediğini belirtti.

Bu yeni satın almalarla, AppMaster.io gibi şirketler, iş mantığı özellikleri, REST API'leri ve WSS Uç Noktaları gibi çeşitli no-code araçları tek bir platform altında merkezileştirerek başarıya ulaştı.

Satın alma sonrasında AppGyver, yeni Rise with SAP paketinin bir parçası olarak sunulan SAP Business Technology Platform ile entegre olacaktır. Ancak bu işlevsellik, basit uzantılara ve önceden tanımlanmış sınırlara ihtiyaç duyan müşterilere uyum sağlamak için SAP içindeki diğer alanlara genişletilebilir.

SAP ile iş ortaklığı yapmanın başlıca faydalarından biri, AppGyver platformunun daha hızlı ilerleyecek olmasıdır. AppGyver ve SAP ürünleri arasındaki entegrasyonlar, AppGyver'ın kurumsal müşterileri için yeni kapılar açacak ve küresel bir kodlamasız standarda uyan uygulamalar oluşturarak daha geniş bir kitleye ulaşmalarını sağlayacaktır.

SAP, AppGyver ile ilerlerken, yeni kurulan bir şirketin ihtiyaçlarını açık bir kültürle dengelemek ve büyük, yerleşik bir şirketin parçası olarak bir kullanıcı tabanını sürdürmek gibi karmaşık bir zorlukla karşı karşıya kalıyor. Bununla birlikte, AppGyver'ın görsel uygulama tasarım platformu ve neredeyse sonsuz potansiyeli ona hem açık, kullanımı ücretsiz geliştirme hem de büyük ölçekli ticari bağlamlarda faydalı olabilecek bir evrensellik sağlar.

low-code ve no-code geliştirme ABAP ihtiyacını azaltmayacak olsa da, bu araçlar SAP sistemlerine ek kavramsal katmanlar getirerek veri ve analitiği kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirir. AppGyver'ın entegrasyonuyla SAP'nin iş teknolojisi platformunun çok yönlülüğünü artırmak, işletmelerin sürekli gelişen ekonomik durumlara dayalı olarak değişiklik yapmada çevik olmasını sağlar. Bu, SAP'nin kısa süre önce kullanıma sunduğu Rise with SAP paketiyle birleştiğinde, şirketlerin sürekli büyüme ve yenilik felsefelerini uyumlu hale getiriyor.

Dünyanın dört bir yanındaki endüstriler bulut bilgi işlem ve dijitalleştirmeye doğru geçiş yapmaya devam ederken, AppGyver'ın SAP tarafından satın alınmasının, müşterilerin uygun maliyetli çözümler bulmasına olanak tanıyan AppMaster'ın no-code platformu gibi no-code uygulama geliştirme platformlarının geleceği için kesinlikle önemli etkileri olacaktır. önemli ölçüde daha kısa bir zaman diliminde web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için.