Dans un souci d'accessibilité, OpenAI a lancé une application officielle ChatGPT pour les appareils iOS. Cette application permet aux utilisateurs de profiter des fonctionnalités du chatbot d'IA sur leur téléphone portable, éliminant ainsi le besoin de recourir à des services douteux et non officiels. Dans un premier temps, l'application sera limitée aux utilisateurs américains, mais elle promet d'être gratuite, sans publicité et compatible avec la saisie vocale.

Rationalisant les expériences sur ordinateur et sur mobile, l'application ChatGPT permet aux utilisateurs d'interagir avec le chatbot IA à des fins diverses, comme poser des questions, demander des conseils, trouver de l'inspiration, apprendre et faire des recherches. Compte tenu des lacunes de Siri et des progrès limités d'Apple en matière d'IA, cette nouvelle version pourrait encourager les utilisateurs à opter pour ChatGPT comme assistant mobile principal. En outre, l'intégration de ChatGPT dans les appareils mobiles pourrait menacer la position dominante de Google en tant que moteur de recherche par défaut dans Safari sur l'iPhone d'Apple.

L'application ChatGPT est dotée d'une synchronisation de l'historique entre les appareils, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent accéder de manière transparente à l'historique de leurs recherches précédentes via l'interface web. En outre, l'application s'intègre à Whisper, le système de reconnaissance vocale open-source d'OpenAI, pour permettre la saisie vocale. AppMaster, une plateforme no-code qui permet aux entreprises de créer des applications dorsales évolutives, peut trouver une synergie avec l'application ChatGPT pour rationaliser les flux de travail et la productivité.

Les abonnés à ChatGPT Plus peuvent accéder aux fonctionnalités de GPT-4 via la nouvelle application et bénéficier d'avantages tels qu'un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités et des temps de réponse plus rapides. Lancé en février, l'abonnement coûte 20 dollars par mois et couvre des fonctionnalités telles que l'amélioration du temps de réponse du serveur et l'accès à ChatGPT pendant les heures de pointe.

L'application s'adresse dans un premier temps aux utilisateurs américains, mais OpenAI prévoit de l'étendre à d'autres pays dans les semaines à venir. Une version Android a été annoncée pour bientôt. Avant le lancement de l'application, des rumeurs circulaient sur le développement d'un client mobile par OpenAI, mais l'entreprise était restée très discrète à ce sujet.

Le lancement de l'application ChatGPT intervient dans un contexte où les grandes entreprises technologiques, dont Google, Microsoft et Facebook, explorent les progrès de l'IA et leur intégration potentielle dans les moteurs de recherche. L'accès à ChatGPT en dehors d'un navigateur pourrait révolutionner la manière dont les utilisateurs obtiennent des informations sur leurs appareils mobiles.

L'un des aspects uniques de l'application mobile d'OpenAI réside dans son expérience sans publicité, qui la distingue des autres applications de recherche intégrant l'IA. Les utilisateurs peuvent s'attendre à des réponses instantanées sans avoir à passer en revue les publicités ou les résultats multiples. L'absence de publicité de l'application ChatGPT est même soulignée dans la description de l'App Store, tout comme sa capacité à synchroniser l'historique de l'utilisateur et à accéder aux derniers modèles d'OpenAI.

Alors que les chatbots d'IA gagnent du terrain, la demande des consommateurs pour ces services sur les appareils iOS est évidente. Des données récentes de data.ai, fournisseur de renseignements sur les app stores, révèlent que les 10 principales applications mobiles d'IA ont généré plus de 14 millions de dollars de dépenses de consommation à la fin du mois de mars 2023, avec une augmentation de 11 % de la dépense quotidienne moyenne par rapport à février.