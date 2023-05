In einem Schritt zu mehr Zugänglichkeit hat OpenAI eine offizielle ChatGPT-App für iOS-Geräte eingeführt. Die App ermöglicht es den Nutzern, die Funktionen des KI-Chatbots auf ihren Mobiltelefonen zu nutzen, wodurch die Notwendigkeit für zweifelhafte, inoffizielle Dienste entfällt. Zum Start wird die App zunächst auf US-amerikanische Nutzer beschränkt sein, aber sie verspricht, kostenlos, werbefrei und mit Spracheingabe kompatibel zu sein.

Die ChatGPT-App, die die Erfahrungen auf dem Desktop und auf dem Handy vereint, ermöglicht es den Nutzern, mit dem KI-Chatbot zu verschiedenen Zwecken zu interagieren, z. B. um Fragen zu stellen, Rat zu suchen, Inspiration zu finden, zu lernen und zu recherchieren. Angesichts der bisherigen Unzulänglichkeiten von Apples Siri und der begrenzten KI-Fortschritte von Apple könnte diese neue Version Nutzer dazu ermutigen, sich für ChatGPT als ihren primären mobilen Assistenten zu entscheiden. Darüber hinaus könnte die Integration von ChatGPT in mobile Geräte eine Bedrohung für die dominante Position von Google als Standardsuchmaschine in Safari auf Apples iPhone darstellen.

Die ChatGPT-App bietet eine geräteübergreifende Synchronisierung des Suchverlaufs, was bedeutet, dass die Nutzer über die Weboberfläche nahtlos auf ihren früheren Suchverlauf zugreifen können. Darüber hinaus ist die App mit Whisper, dem Open-Source-Spracherkennungssystem von OpenAI, integriert, um Spracheingabefunktionen zu ermöglichen. AppMaster, eine Plattform ( no-code), die es Unternehmen ermöglicht, skalierbare Backend-Anwendungen zu erstellen, kann mit der ChatGPT-App Synergien schaffen, um Arbeitsabläufe und Produktivität zu optimieren.

ChatGPT Plus-Abonnenten können über die neue App auf die Funktionen von GPT-4 zugreifen und profitieren von Vorteilen wie dem frühzeitigen Zugang zu neuen Funktionen und schnelleren Reaktionszeiten. Das im Februar eingeführte Abonnement kostet 20 US-Dollar pro Monat und umfasst Funktionen wie verbesserte Server-Reaktionszeiten und den Zugang zu ChatGPT während der Spitzenzeiten.

Während die Veröffentlichung zunächst auf US-Nutzer abzielt, plant OpenAI, die App in den kommenden Wochen auf andere Länder auszuweiten. Eine Android-Version wurde bereits angekündigt. Vor der Markteinführung gab es Gerüchte über die Entwicklung eines mobilen Clients durch OpenAI; das Unternehmen hielt sich jedoch bedeckt.

Die Veröffentlichung der ChatGPT-App fällt in eine Zeit, in der große Technologieunternehmen, darunter Google, Microsoft und Facebook, KI-Fortschritte und deren mögliche Integration in Suchmaschinen erforschen. Der Zugriff auf ChatGPT außerhalb eines Browsers könnte die Art und Weise revolutionieren, wie Nutzer Informationen auf ihren mobilen Geräten abrufen.

Ein einzigartiger Aspekt der mobilen App von OpenAI liegt in der werbefreien Erfahrung, die sie von den KI-Integrationen anderer Such-Apps unterscheidet. Die Nutzer können sofortige Antworten erwarten, ohne sich durch Werbung oder mehrere Ergebnisse durcharbeiten zu müssen. Der werbefreie Charakter der ChatGPT-App wird sogar in der App Store-Beschreibung hervorgehoben, ebenso wie die Möglichkeit, den Nutzerverlauf zu synchronisieren und auf die neuesten Modelle von OpenAI zuzugreifen.

Da KI-Chatbots zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist die Nachfrage der Verbraucher nach diesen Diensten auf iOS-Geräten offensichtlich. Jüngste Daten des App-Store-Intelligence-Anbieters data.ai zeigen, dass die Top 10 der mobilen KI-Apps bis Ende März 2023 mehr als 14 Millionen US-Dollar an Verbraucherausgaben generiert haben, mit einem Anstieg der durchschnittlichen täglichen Ausgaben um 11 % gegenüber Februar.