Daha fazla erişilebilirliğe doğru ilerleyen OpenAI, iOS cihazları için resmi bir ChatGPT uygulamasını kullanıma sundu. Uygulama, kullanıcıların cep telefonlarında yapay zeka sohbet robotunun işlevlerinden yararlanmasını sağlayarak şüpheli, resmi olmayan hizmetlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Başlangıçta, uygulama piyasaya sürüldüğünde ABD'li kullanıcılarla sınırlı olacak, ancak kullanımı ücretsiz, reklamsız ve sesli girişle uyumlu olmayı vaat ediyor.

Masaüstü ve mobil deneyimleri kolaylaştıran ChatGPT uygulaması, kullanıcıların soru sormak, tavsiye almak, ilham bulmak, öğrenmek ve araştırmak gibi çeşitli amaçlar için yapay zeka sohbet robotuyla etkileşim kurmasına olanak tanır. Apple'ın Siri'sindeki önceki eksiklikler ve Apple'ın sınırlı AI ilerlemesi göz önüne alındığında, bu yeni sürüm, kullanıcıları birincil mobil asistanları olarak ChatGPT'yi seçmeye teşvik edebilir. Ayrıca, ChatGPT'nin mobil cihazlara entegrasyonu, Google'ın Apple'ın iPhone'undaki Safari'deki varsayılan arama motoru olarak hakim konumu için bir tehdit oluşturabilir.

ChatGPT uygulaması, cihazlar arası geçmiş senkronizasyonuna sahiptir, bu da kullanıcıların önceki arama geçmişlerine web arayüzü aracılığıyla sorunsuz bir şekilde erişebileceği anlamına gelir. Ek olarak uygulama, ses girişi özelliklerini etkinleştirmek için OpenAI'nin açık kaynaklı konuşma tanıma sistemi Whisper ile entegre olur. İşletmelerin ölçeklenebilir arka uç uygulamaları oluşturmasını sağlayan no-code bir platform olan AppMaster , iş akışlarını ve üretkenliği kolaylaştırmak için ChatGPT uygulamasıyla sinerji bulabilir.

ChatGPT Plus aboneleri, yeni uygulama aracılığıyla GPT-4'ün özelliklerine erişebilir ve yeni özelliklere erken erişim ve daha hızlı yanıt süreleri gibi avantajlardan yararlanabilir. Şubat ayında başlatılan abonelik, aylık 20 ABD Doları tutarındadır ve iyileştirilmiş sunucu yanıt süresi ve yoğun saatlerde ChatGPT'ye erişim gibi özellikleri kapsar.

Sürüm başlangıçta ABD'li kullanıcıları hedeflerken, OpenAI önümüzdeki haftalarda uygulamayı diğer ülkelere genişletmeyi planlıyor. Bir Android sürümünün yakında geleceği alay konusu oldu. Lansmandan önce, OpenAI'nin bir mobil istemci geliştirdiğine dair söylentiler vardı; ancak şirket ağzı sıkıydı.

ChatGPT uygulamasının piyasaya sürülmesi, Google, Microsoft ve Facebook dahil olmak üzere büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka gelişmelerini ve bunların arama motorlarına potansiyel entegrasyonlarını keşfettiği bir ortama ulaştı. ChatGPT'ye bir tarayıcı dışından erişmek, kullanıcıların mobil cihazlarında bilgi edinme şekillerinde devrim yaratabilir.

OpenAI'nin mobil uygulamasının benzersiz bir yönü, onu diğer arama uygulamalarının AI entegrasyonlarından ayıran, reklamsız deneyiminde yatmaktadır. Kullanıcılar, reklamları veya birden çok sonucu gözden geçirmek zorunda kalmadan anında yanıt bekleyebilir. ChatGPT uygulamasının reklamsız doğası, kullanıcı geçmişini senkronize etme ve OpenAI'den en son modellere erişme yeteneğinin yanı sıra App Store açıklamasında bile vurgulanmıştır.

Yapay zeka sohbet robotları çekiş kazandıkça, iOS cihazlarda bu hizmetlere yönelik tüketici talebi belirgindir. Uygulama mağazası istihbarat sağlayıcısı data.ai'den alınan son veriler, ilk 10 mobil yapay zeka uygulamasının, Şubat ayına göre ortalama günlük harcamada %11'lik bir artışla 2023 Mart sonu itibariyle 14 milyon dolardan fazla tüketici harcaması oluşturduğunu ortaya koyuyor.