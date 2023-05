W ramach dążenia do większej dostępności, OpenAI wprowadziło oficjalną aplikację ChatGPT na urządzenia z systemem iOS. Aplikacja umożliwia użytkownikom korzystanie z funkcji chatbota AI na ich telefonach komórkowych, eliminując potrzebę korzystania z wątpliwych, nieoficjalnych usług. Początkowo aplikacja będzie ograniczona do użytkowników z USA, ale obiecuje, że będzie bezpłatna, wolna od reklam i kompatybilna z wprowadzaniem głosowym.

Usprawniając doświadczenia na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych, aplikacja ChatGPT umożliwia użytkownikom interakcję z chatbotem AI w różnych celach, takich jak zadawanie pytań, szukanie porad, znajdowanie inspiracji, nauka i badania. Biorąc pod uwagę wcześniejsze niedociągnięcia Siri i ograniczone postępy Apple w zakresie sztucznej inteligencji, nowa wersja może zachęcić użytkowników do wybrania ChatGPT jako głównego asystenta mobilnego. Co więcej, integracja ChatGPT z urządzeniami mobilnymi może stanowić zagrożenie dla dominującej pozycji Google jako domyślnej wyszukiwarki w Safari na iPhonie Apple.

Aplikacja ChatGPT oferuje synchronizację historii między urządzeniami, co oznacza, że użytkownicy mogą płynnie uzyskać dostęp do swojej poprzedniej historii wyszukiwania za pośrednictwem interfejsu internetowego. Dodatkowo, aplikacja integruje się z Whisper, otwartym systemem rozpoznawania mowy OpenAI, aby umożliwić wprowadzanie danych głosowych. AppMaster, platforma no-code, która umożliwia firmom tworzenie skalowalnych aplikacji zaplecza, może znaleźć synergię z aplikacją ChatGPT w celu usprawnienia przepływu pracy i produktywności.

Subskrybenci ChatGPT Plus mogą uzyskać dostęp do możliwości GPT-4 za pośrednictwem nowej aplikacji i cieszyć się korzyściami, takimi jak wczesny dostęp do nowych funkcji i szybszy czas reakcji. Uruchomiona w lutym subskrypcja kosztuje 20 USD miesięcznie i obejmuje takie funkcje, jak ulepszony czas reakcji serwera i dostęp do ChatGPT w godzinach szczytu.

Podczas gdy wydanie jest początkowo skierowane do użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, OpenAI planuje rozszerzyć aplikację na inne kraje w nadchodzących tygodniach. Wersja na Androida została zapowiedziana już wkrótce. Przed premierą pojawiły się pogłoski o opracowaniu przez OpenAI klienta mobilnego; jednak firma pozostała milcząca.

Wydanie aplikacji ChatGPT pojawia się w krajobrazie, w którym główne firmy technologiczne, w tym Google, Microsoft i Facebook, badają postępy w zakresie sztucznej inteligencji i ich potencjalną integrację z wyszukiwarkami. Dostęp do ChatGPT poza przeglądarką może zrewolucjonizować sposób, w jaki użytkownicy uzyskują informacje na swoich urządzeniach mobilnych.

Unikalnym aspektem aplikacji mobilnej OpenAI jest brak reklam, co odróżnia ją od integracji AI z innymi aplikacjami do wyszukiwania. Użytkownicy mogą oczekiwać natychmiastowych odpowiedzi bez konieczności przeglądania reklam lub wielu wyników. Pozbawiony reklam charakter aplikacji ChatGPT jest nawet podkreślony w jej opisie w App Store, wraz z możliwością synchronizacji historii użytkownika i dostępu do najnowszych modeli z OpenAI.

W miarę jak chatboty AI zyskują na popularności, zapotrzebowanie konsumentów na te usługi na urządzeniach z systemem iOS jest oczywiste. Najnowsze dane od dostawcy usług analitycznych data.ai ujawniają, że 10 najlepszych mobilnych aplikacji AI wygenerowało ponad 14 milionów dolarów wydatków konsumenckich pod koniec marca 2023 roku, przy 11% wzroście średnich dziennych wydatków w porównaniu z lutym.