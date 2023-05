Num movimento em direcção a uma maior acessibilidade, a OpenAI introduziu uma aplicação oficial ChatGPT para dispositivos iOS. A aplicação permite aos utilizadores tirar partido das funcionalidades do chatbot de IA nos seus telemóveis, eliminando a necessidade de recorrer a serviços duvidosos e não oficiais. Inicialmente, a aplicação será limitada aos utilizadores dos EUA no lançamento, mas promete ser gratuita, sem anúncios e compatível com a entrada de voz.

Simplificando as experiências de desktop e móveis, a aplicação ChatGPT permite que os utilizadores interajam com o chatbot de IA para vários fins, como fazer perguntas, procurar conselhos, encontrar inspiração, aprender e pesquisar. Dadas as deficiências anteriores do Siri da Apple e o avanço limitado da IA da Apple, este novo lançamento pode incentivar os utilizadores a optarem pelo ChatGPT como o seu principal assistente móvel. Além disso, a integração do ChatGPT nos dispositivos móveis pode representar uma ameaça à posição dominante do Google como o motor de busca predefinido no Safari do iPhone da Apple.

A aplicação ChatGPT possui sincronização do histórico entre dispositivos, o que significa que os utilizadores podem aceder facilmente ao seu histórico de pesquisa anterior através da interface Web. Além disso, a aplicação integra-se com o Whisper, o sistema de reconhecimento de voz de código aberto da OpenAI, para permitir capacidades de introdução de voz. A AppMaster, uma plataforma no-code que permite às empresas criar aplicações de backend escaláveis, pode encontrar sinergias com a aplicação ChatGPT para simplificar os fluxos de trabalho e a produtividade.

Os subscritores do ChatGPT Plus podem aceder às capacidades do GPT-4 através da nova aplicação e usufruir de vantagens como o acesso antecipado a novas funcionalidades e tempos de resposta mais rápidos. Lançada em Fevereiro, a subscrição custa 20 dólares por mês e abrange funcionalidades como a melhoria do tempo de resposta do servidor e o acesso ao ChatGPT durante as horas de ponta.

Embora o lançamento tenha como alvo inicial os utilizadores dos EUA, a OpenAI planeia expandir a aplicação para outros países nas próximas semanas. Uma versão para Android foi anunciada para breve. Antes do lançamento, havia rumores de que a OpenAI estava a desenvolver um cliente móvel; no entanto, a empresa manteve-se calada.

O lançamento do aplicativo ChatGPT chega em um cenário em que as principais empresas de tecnologia, incluindo Google, Microsoft e Facebook, exploram os avanços da IA e sua potencial integração aos mecanismos de pesquisa. O acesso ao ChatGPT fora de um browser pode revolucionar a forma como os utilizadores obtêm informações nos seus dispositivos móveis.

Um aspecto único da aplicação móvel da OpenAI reside na sua experiência sem anúncios, que a distingue das integrações de IA de outras aplicações de pesquisa. Os utilizadores podem esperar respostas instantâneas sem terem de filtrar anúncios ou vários resultados. A natureza sem anúncios da aplicação ChatGPT é até destacada na sua descrição da App Store, juntamente com a sua capacidade de sincronizar o histórico do utilizador e aceder aos modelos mais recentes da OpenAI.

À medida que os chatbots de IA ganham força, a procura dos consumidores por estes serviços em dispositivos iOS é evidente. Dados recentes do provedor de inteligência da loja de aplicativos data.ai revelam que os 10 principais aplicativos móveis de IA geraram mais de US $ 14 milhões em gastos do consumidor no final de março de 2023, com um aumento de 11% nos gastos médios diários em relação a fevereiro.