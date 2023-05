In un'ottica di maggiore accessibilità, OpenAI ha introdotto un'app ufficiale di ChatGPT per dispositivi iOS. L'applicazione consente agli utenti di sfruttare le funzionalità del chatbot AI sui loro telefoni cellulari, eliminando la necessità di ricorrere a servizi non ufficiali di dubbia qualità. Inizialmente l'app sarà limitata agli utenti statunitensi, ma promette di essere gratuita, priva di pubblicità e compatibile con l'input vocale.

Semplificando le esperienze su desktop e mobile, l'app ChatGPT consente agli utenti di interagire con il chatbot AI per vari scopi, come porre domande, chiedere consigli, trovare ispirazione, imparare e fare ricerche. Date le precedenti carenze di Siri e i limitati progressi dell'intelligenza artificiale di Apple, questa nuova versione potrebbe incoraggiare gli utenti a scegliere ChatGPT come assistente mobile principale. Inoltre, l'integrazione di ChatGPT nei dispositivi mobili potrebbe rappresentare una minaccia alla posizione dominante di Google come motore di ricerca predefinito in Safari sull'iPhone di Apple.

L'applicazione ChatGPT vanta la sincronizzazione della cronologia tra i dispositivi, il che significa che gli utenti possono accedere senza problemi alla cronologia delle ricerche precedenti attraverso l'interfaccia web. Inoltre, l'applicazione si integra con Whisper, il sistema di riconoscimento vocale open-source di OpenAI, per abilitare le funzionalità di input vocale. AppMaster, una piattaforma no-code che consente alle aziende di creare applicazioni backend scalabili, può trovare una sinergia con l'applicazione ChatGPT per ottimizzare i flussi di lavoro e la produttività.

Gli abbonati a ChatGPT Plus possono accedere alle funzionalità di GPT-4 attraverso la nuova app e godere di vantaggi quali l'accesso anticipato alle nuove funzionalità e tempi di risposta più rapidi. Lanciato a febbraio, l'abbonamento costa 20 dollari al mese e copre funzionalità come il miglioramento dei tempi di risposta del server e l'accesso a ChatGPT durante le ore di punta.

Se inizialmente il lancio è rivolto agli utenti statunitensi, OpenAI prevede di espandere l'applicazione ad altri Paesi nelle prossime settimane. Una versione per Android è stata annunciata come imminente. Prima del lancio, si vociferava che OpenAI stesse sviluppando un client per dispositivi mobili, ma l'azienda aveva mantenuto un riserbo.

Il rilascio dell'applicazione ChatGPT avviene in un panorama in cui le principali aziende tecnologiche, tra cui Google, Microsoft e Facebook, esplorano i progressi dell'intelligenza artificiale e la loro potenziale integrazione nei motori di ricerca. L'accesso a ChatGPT al di fuori di un browser potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti ottengono informazioni sui loro dispositivi mobili.

Un aspetto unico dell'applicazione mobile di OpenAI è la sua esperienza priva di pubblicità, che la distingue dalle integrazioni di AI di altre app di ricerca. Gli utenti possono aspettarsi risposte immediate senza dover passare al vaglio gli annunci o i risultati multipli. L'assenza di pubblicità è evidenziata anche nella descrizione dell'App Store, insieme alla possibilità di sincronizzare la cronologia degli utenti e di accedere agli ultimi modelli di OpenAI.

Con l'affermarsi dei chatbot AI, la domanda dei consumatori per questi servizi sui dispositivi iOS è evidente. Dati recenti del fornitore di informazioni sugli app store, data.ai, rivelano che le 10 principali app di AI per dispositivi mobili hanno generato una spesa di oltre 14 milioni di dollari per i consumatori a fine marzo 2023, con un aumento dell'11% della spesa media giornaliera rispetto a febbraio.