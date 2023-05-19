Стремясь к большей доступности, OpenAI представила официальное приложение ChatGPT для устройств iOS. Приложение позволяет пользователям воспользоваться функциями чатбота ИИ на своих мобильных телефонах, устраняя необходимость в сомнительных, неофициальных сервисах. Первоначально приложение будет доступно только для пользователей из США, но оно обещает быть бесплатным в использовании, не содержать рекламы и совместимым с голосовым вводом.

Приложение ChatGPT позволяет пользователям взаимодействовать с чат-ботом ИИ в различных целях, например, задавать вопросы, искать советы, находить вдохновение, учиться и проводить исследования. Учитывая предыдущие недостатки Siri и ограниченное развитие искусственного интеллекта Apple, новый релиз может побудить пользователей выбрать ChatGPT в качестве основного мобильного помощника. Более того, интеграция ChatGPT в мобильные устройства может представлять угрозу доминирующему положению Google в качестве поисковой системы по умолчанию в Safari на iPhone от Apple.

Приложение ChatGPT может похвастаться синхронизацией истории на разных устройствах, что означает, что пользователи могут легко получить доступ к своей предыдущей истории поиска через веб-интерфейс. Кроме того, приложение интегрировано с Whisper, системой распознавания речи OpenAI с открытым исходным кодом, что позволяет использовать возможности голосового ввода. AppMaster, платформа no-code, позволяющая предприятиям создавать масштабируемые внутренние приложения, может найти синергию с приложением ChatGPT для оптимизации рабочих процессов и повышения производительности.

Подписчики ChatGPT Plus могут получить доступ к возможностям GPT-4 через новое приложение и воспользоваться такими преимуществами, как ранний доступ к новым функциям и более быстрое время отклика. Подписка, запущенная в феврале, стоит $20 в месяц и включает такие функции, как улучшенное время отклика сервера и доступ к ChatGPT в часы пик.

Хотя первоначально релиз предназначен для пользователей США, OpenAI планирует распространить приложение на другие страны в ближайшие недели. Версия для Android будет выпущена в ближайшее время. До запуска приложения ходили слухи о том, что OpenAI разрабатывает мобильный клиент, однако компания хранила молчание.

Выпуск приложения ChatGPT происходит в условиях, когда крупнейшие технологические компании, включая Google, Microsoft и Facebook, изучают достижения ИИ и их потенциальную интеграцию в поисковые системы. Доступ к ChatGPT вне браузера может произвести революцию в том, как пользователи получают информацию на своих мобильных устройствах.

Уникальность мобильного приложения OpenAI заключается в том, что оно не содержит рекламы, что отличает его от других поисковых приложений с интеграцией ИИ. Пользователи могут ожидать мгновенных ответов без необходимости просеивать рекламу или многочисленные результаты. Отсутствие рекламы в приложении ChatGPT даже подчеркивается в описании App Store, наряду с возможностью синхронизации истории пользователей и доступом к последним моделям от OpenAI.

По мере того, как чат-боты с искусственным интеллектом набирают обороты, потребительский спрос на эти услуги на устройствах iOS становится очевидным. По последним данным поставщика аналитических данных для магазинов приложений data.ai, 10 лучших мобильных приложений ИИ принесли более 14 миллионов долларов США потребительских расходов по состоянию на конец марта 2023 года, при этом среднедневные расходы выросли на 11% по сравнению с февралем.