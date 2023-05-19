في خطوة نحو إمكانية وصول أكبر ، قدمت OpenAI تطبيق ChatGPT رسمي لأجهزة iOS. يمكّن التطبيق المستخدمين من الاستفادة من وظائف روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي على هواتفهم المحمولة ، مما يلغي الحاجة إلى خدمات مشبوهة وغير رسمية. في البداية ، سيقتصر التطبيق على المستخدمين الأمريكيين عند إطلاقه ، لكنه يعد بأن يكون مجانيًا للاستخدام وخاليًا من الإعلانات ومتوافقًا مع الإدخال الصوتي.

يتيح تطبيق ChatGPT ، الذي يعمل على تبسيط تجارب سطح المكتب والجوّال ، للمستخدمين التفاعل مع روبوت الدردشة المزود بالذكاء الاصطناعي لأغراض مختلفة ، مثل طرح الأسئلة وطلب المشورة وإيجاد الإلهام والتعلم والبحث. نظرًا لأوجه القصور السابقة في Siri من Apple والتقدم المحدود للذكاء الاصطناعي من Apple ، قد يشجع هذا الإصدار الجديد المستخدمين على اختيار ChatGPT كمساعد أساسي للهاتف المحمول. علاوة على ذلك ، قد يشكل دمج ChatGPT في الأجهزة المحمولة تهديدًا لمكانة Google المهيمنة كمحرك البحث الافتراضي في Safari على iPhone من Apple.

يتميز تطبيق ChatGPT بمزامنة السجل عبر الأجهزة ، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الوصول بسلاسة إلى سجل البحث السابق من خلال واجهة الويب. بالإضافة إلى ذلك ، يتكامل التطبيق مع Whisper ، نظام التعرف على الكلام مفتوح المصدر من OpenAI ، لتمكين إمكانات الإدخال الصوتي. قد يجد AppMaster ، وهو نظام no-code يمكّن الشركات من إنشاء تطبيقات خلفية قابلة للتطوير ، تآزرًا مع تطبيق ChatGPT لتبسيط سير العمل والإنتاجية.

يمكن لمشتركي ChatGPT Plus الوصول إلى إمكانات GPT-4 من خلال التطبيق الجديد والاستمتاع بمزايا مثل الوصول المبكر إلى الميزات الجديدة وأوقات الاستجابة الأسرع. تم إطلاق الاشتراك في فبراير ، ويكلف الاشتراك 20 دولارًا شهريًا ويغطي ميزات مثل وقت استجابة الخادم المحسن والوصول إلى ChatGPT خلال ساعات الذروة.

بينما يستهدف الإصدار المستخدمين الأمريكيين في البداية ، تخطط OpenAI لتوسيع التطبيق إلى بلدان أخرى في الأسابيع المقبلة. تم الاستغناء عن إصدار Android قريبًا. قبل الإطلاق ، كانت هناك شائعات عن تطوير OpenAI لعميل متنقل ؛ ومع ذلك ، ظلت الشركة صامتة.

يصل إصدار تطبيق ChatGPT إلى مشهد حيث تستكشف شركات التكنولوجيا الكبرى ، بما في ذلك Google و Microsoft و Facebook ، تطورات الذكاء الاصطناعي ودمجها المحتمل في محركات البحث. قد يؤدي الوصول إلى ChatGPT خارج المتصفح إلى إحداث ثورة في كيفية حصول المستخدمين على المعلومات على أجهزتهم المحمولة.

يكمن أحد الجوانب الفريدة لتطبيق OpenAI للجوّال في تجربته الخالية من الإعلانات ، والتي تميزه عن تكاملات الذكاء الاصطناعي لتطبيقات البحث الأخرى. يمكن للمستخدمين توقع إجابات فورية دون الحاجة إلى التدقيق في الإعلانات أو النتائج المتعددة. تم إبراز الطبيعة الخالية من الإعلانات لتطبيق ChatGPT في وصف متجر التطبيقات ، إلى جانب قدرته على مزامنة سجل المستخدم والوصول إلى أحدث الموديلات من OpenAI.

مع اكتساب روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قوة دفع ، أصبح طلب المستهلكين على هذه الخدمات على أجهزة iOS واضحًا. تكشف البيانات الأخيرة من بيانات مزود استخبارات متجر التطبيقات أن أفضل 10 تطبيقات ذكاء اصطناعي للهاتف المحمول قد ولدت أكثر من 14 مليون دولار في الإنفاق الاستهلاكي اعتبارًا من أواخر مارس 2023 ، مع زيادة بنسبة 11٪ في متوسط الإنفاق اليومي خلال شهر فبراير.