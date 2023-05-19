为了提高可及性，OpenAI为iOS设备推出了一个官方的ChatGPT应用程序。该应用程序使用户能够在他们的手机上利用人工智能聊天机器人的功能，消除了对可疑的非官方服务的需求。最初，该应用程序在推出时将仅限于美国用户，但它承诺将免费使用，无广告，并与语音输入兼容。

ChatGPT应用程序简化了桌面和移动体验，允许用户出于各种目的与人工智能聊天机器人互动，如提出问题、寻求建议、寻找灵感、学习和研究。鉴于之前苹果Siri的缺点和苹果有限的人工智能进步，这个新版本可能会鼓励用户选择ChatGPT作为他们的主要移动助理。此外，ChatGPT与移动设备的整合可能对谷歌作为苹果iPhone上Safari浏览器的默认搜索引擎的主导地位构成威胁。

ChatGPT应用拥有跨设备历史同步功能，这意味着用户可以通过网络界面无缝访问他们之前的搜索历史。此外，该应用还与OpenAI的开源语音识别系统Whisper整合，以实现语音输入功能。AppMaster是一个no-code 平台，使企业能够创建可扩展的后端应用程序，它可能会发现与ChatGPT应用程序的协同作用，以简化工作流程和生产力。

ChatGPT Plus用户可以通过新的应用程序访问GPT-4的功能，并享受早期访问新功能和更快响应时间等好处。该套餐于2月推出，每月费用为20美元，包括改进的服务器响应时间和在高峰期访问ChatGPT等功能。

虽然该版本最初针对的是美国用户，但OpenAI计划在未来几周内将该应用扩展到其他国家。安卓版本已被预告即将推出。在发布之前，有传言说OpenAI正在开发一个移动客户端；但是，该公司一直保持缄默。

ChatGPT应用的发布是在主要科技公司，包括谷歌、微软和Facebook，探索人工智能进展及其与搜索引擎的潜在整合的情况下进行的。在浏览器之外访问ChatGPT可能会彻底改变用户在其移动设备上获取信息的方式。

OpenAI的移动应用的一个独特之处在于其无广告的体验，这使它与其他搜索应用的人工智能集成不同。用户可以期望得到即时的答案，而不必在广告或多个结果中进行筛选。ChatGPT应用程序的无广告性质甚至在其App Store描述中得到了强调，同时它还能够同步用户历史，并访问OpenAI的最新模型。

随着人工智能聊天机器人的普及，消费者对iOS设备上这些服务的需求是显而易见的。应用商店情报提供商data.ai最近的数据显示，截至2023年3月底，排名前10位的移动AI应用已经产生了超过1400万美元的消费者支出，日均支出比2月份增长了11%。