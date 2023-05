In een stap naar meer toegankelijkheid heeft OpenAI een officiële ChatGPT-app geïntroduceerd voor iOS-apparaten. Met de app kunnen gebruikers gebruik maken van de functies van de AI-chatbot op hun mobiele telefoon, waardoor dubieuze, onofficiële diensten overbodig worden. Aanvankelijk zal de app beperkt blijven tot Amerikaanse gebruikers, maar hij belooft gratis te gebruiken, zonder advertenties en compatibel met spraakinvoer.

De ChatGPT-app stroomlijnt desktop- en mobiele ervaringen en biedt gebruikers interactie met de AI-chatbot voor verschillende doeleinden, zoals vragen stellen, advies vragen, inspiratie opdoen, leren en onderzoek doen. Gezien eerdere tekortkomingen met Apple's Siri en Apple's beperkte AI-vooruitgang, kan deze nieuwe release gebruikers aanmoedigen om te kiezen voor ChatGPT als hun primaire mobiele assistent. Bovendien kan de integratie van ChatGPT in mobiele apparaten een bedreiging vormen voor de dominante positie van Google als standaardzoekmachine in Safari op de iPhone van Apple.

De ChatGPT-app beschikt over synchronisatie van de geschiedenis tussen apparaten, wat betekent dat gebruikers naadloos toegang hebben tot hun vorige zoekgeschiedenis via de webinterface. Bovendien integreert de app met Whisper, OpenAI's open-source spraakherkenningssysteem, om spraakinvoermogelijkheden mogelijk te maken. AppMaster, een no-code platform waarmee bedrijven schaalbare backend-toepassingen kunnen creëren, kan synergie vinden met de ChatGPT-app om workflows en productiviteit te stroomlijnen.

ChatGPT Plus-abonnees hebben toegang tot de mogelijkheden van GPT-4 via de nieuwe app en genieten voordelen zoals vroege toegang tot nieuwe functies en snellere reactietijden. Het in februari gelanceerde abonnement kost 20 dollar per maand en omvat functies zoals een verbeterde reactietijd van de server en toegang tot ChatGPT tijdens piekuren.

Hoewel de release in eerste instantie gericht is op Amerikaanse gebruikers, is OpenAI van plan de app in de komende weken uit te breiden naar andere landen. Een Android-versie wordt binnenkort verwacht. Vóór de lancering waren er geruchten dat OpenAI een mobiele client zou ontwikkelen; het bedrijf bleef echter stil.

De release van ChatGPT app komt in een landschap waar grote tech bedrijven, waaronder Google, Microsoft en Facebook, onderzoeken AI vooruitgang en hun potentiële integratie in zoekmachines. Toegang tot ChatGPT buiten een browser kan een revolutie teweegbrengen in de manier waarop gebruikers informatie verkrijgen op hun mobiele apparaten.

Een uniek aspect van OpenAI's mobiele app is de reclamevrije ervaring, die het onderscheidt van de AI-integraties van andere zoek-apps. Gebruikers kunnen direct antwoorden verwachten zonder door advertenties of meerdere resultaten te hoeven zoeken. Het reclamevrije karakter van de ChatGPT-app wordt zelfs benadrukt in de beschrijving in de App Store, naast de mogelijkheid om de gebruikersgeschiedenis te synchroniseren en toegang te krijgen tot de nieuwste modellen van OpenAI.

Nu AI-chatbots aan populariteit winnen, is de vraag van consumenten naar deze diensten op iOS-apparaten evident. Uit recente gegevens van app store intelligence provider data.ai blijkt dat de top 10 mobiele AI-apps vanaf eind maart 2023 meer dan 14 miljoen dollar aan consumentenuitgaven hebben gegenereerd, met een stijging van 11% in de gemiddelde dagelijkse uitgaven ten opzichte van februari.