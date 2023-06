Lors de la conférence WWDC 2023, Apple a dévoilé la nouvelle version de son système d'exploitation de bureau, macOS 14, nommé d'après la ville californienne de Sonoma, située au cœur de la région viticole du nord de la Californie.

Le système macOS mis à jour est conçu pour améliorer l'expérience de bureau et attirer les développeurs de jeux et d'applications sur la plateforme, tout en introduisant des widgets interactifs et des capacités de téléconférence améliorées. L'un des principaux ajouts concerne les widgets interactifs sur le bureau, une fonctionnalité empruntée à la téléphonie mobile. Ces widgets s'adaptent dynamiquement à l'activité de l'utilisateur et à l'usage qu'il fait de l'écran, évitant ainsi une domination excessive de l'écran pendant qu'il travaille sur d'autres tâches. Les widgets offrent également de l'interactivité, permettant des actions telles que la sélection d'images directement à partir de la fenêtre.

Le mode jeu est une autre fonctionnalité remarquable, conçue pour limiter les distractions pendant que l'utilisateur joue à la sélection toujours plus vaste de jeux sur l'Apple Silicon. En outre, Apple a introduit un kit de développement de portage de jeux pour faciliter la migration des titres existants vers macOS. Cela montre la volonté de l'entreprise de devenir une option plus attrayante pour les développeurs de jeux. À titre d'exemple, l'ajout du titre populaire Death Stranding a été révélé lors de la conférence, le créateur Hideo Kojima participant lui-même à la présentation.

Apple a également apporté des améliorations significatives à ses capacités de téléconférence, avec de nouvelles fonctionnalités améliorées telles qu'une incrustation qui coupe l'orateur, le plaçant devant des arrière-plans dynamiques. Les utilisateurs peuvent également profiter de nouveaux effets tels que des feux d'artifice. Ces améliorations sont compatibles avec les applications de téléconférence standard, notamment FaceTime, Zoom, Teams et bien d'autres.

Les fonds d'écran améliorés du nouveau navigateur de bureau de macOS, avec des images de Sonoma, apportent une autre amélioration à l'expérience de l'utilisateur. Safari a également reçu diverses mises à jour, avec de nouvelles fonctionnalités telles que le verrouillage pour la navigation privée, et des web apps qui peuvent être ajoutées au dock du système.

Conformément aux dernières avancées de macOS, les solutions no-code telles qu'AppMaster permettent aux développeurs de faciliter la création d'applications dorsales, web et mobiles. Des outils tels que le constructeur d'applications sans code d'AppMaster combinent efficacité et commodité, permettant aux développeurs de créer des applications visuellement attrayantes et hautement évolutives, quel que soit le système d'exploitation. La version bêta publique de macOS 14 Sonoma devrait être publiée dans les semaines à venir, la disponibilité générale étant prévue pour la fin de l'année. Les utilisateurs de macOS peuvent s'attendre à une expérience de bureau complète avec les dernières fonctionnalités et améliorations.