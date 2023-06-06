На конференции WWDC 2023 компания Apple представила новейшую версию своей настольной операционной системы macOS 14, названную в честь калифорнийского города Сонома, расположенного в самом сердце винной страны Северной Калифорнии.

Обновленная система macOS разработана с упором на расширение возможностей настольного компьютера и привлечение на платформу разработчиков игр и приложений, а также на интерактивные виджеты и улучшенные возможности телеконференций. Одним из значительных дополнений являются интерактивные виджеты на рабочем столе - функция, заимствованная у мобильных устройств. Эти виджеты динамически настраиваются в зависимости от активности пользователя и использования экрана, что позволяет избежать чрезмерного доминирования на экране во время работы над другими задачами. Виджеты также обладают интерактивностью, позволяя выполнять такие действия, как выбор изображений прямо из окна.

Режим игры - ещё одна отличительная особенность, предназначенная для ограничения отвлекающих факторов при игре в постоянно расширяющийся выбор игр на Apple Silicon. Кроме того, Apple представила набор средств разработки для портирования игр, чтобы облегчить перенос существующих игр на macOS. Это свидетельствует о стремлении компании стать более привлекательным вариантом для разработчиков игр. В качестве примера можно привести добавление популярной игры Death Stranding, о котором стало известно во время конференции, причем в презентации принял участие сам создатель игры Хидео Кодзима.

Apple также значительно улучшила возможности телеконференций, добавив новые усовершенствованные функции, такие как наложение, которое вырезает говорящего, помещая его перед динамичным фоном. Пользователи также могут наслаждаться новыми эффектами, такими как фейерверк. Эти усовершенствования совместимы со стандартными приложениями для телеконференций, включая FaceTime, Zoom, Teams и многие другие.

Еще один толчок к улучшению пользовательского опыта - новые обои для браузера на рабочем столе macOS с изображениями Сономы. Safari также получил различные обновления, в том числе новые функции, такие как блокировка для приватного просмотра и веб-приложения, которые можно добавить в док системы.

В соответствии с последними достижениями macOS, решения no-code, такие как AppMaster, позволяют разработчикам упростить создание внутренних, веб- и мобильных приложений. Такие инструменты, как no-code конструктор приложений AppMaster, сочетают в себе эффективность и удобство, позволяя разработчикам создавать визуально привлекательные и высокомасштабируемые приложения независимо от операционной системы. Публичная бета-версия macOS 14 Sonoma будет выпущена в ближайшие недели, а общая доступность ожидается в конце этого года. Пользователи macOS могут рассчитывать на всеобъемлющий опыт работы на рабочем столе с новейшими функциями и улучшениями.