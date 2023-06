Tijdens de WWDC 2023-conferentie onthulde Apple de nieuwste versie van zijn desktopbesturingssysteem, macOS 14, vernoemd naar de Californische stad Sonoma, gelegen in het hart van het wijngebied van Noord-Californië.

Bij het ontwerp van het vernieuwde macOS-systeem ligt de nadruk op het verbeteren van de desktopervaring en het aantrekken van game- en app-ontwikkelaars naar het platform, terwijl er ook interactieve widgets en verbeterde teleconferentiemogelijkheden worden geïntroduceerd. Een van de belangrijkste toevoegingen zijn interactieve widgets op de desktop, een functie die is geleend van de mobiele kant. Deze widgets passen zich dynamisch aan op basis van de activiteit en het schermgebruik van de gebruiker, zodat het scherm niet overmatig wordt gedomineerd terwijl er aan andere taken wordt gewerkt. Widgets bieden ook interactiviteit, waardoor acties zoals het selecteren van afbeeldingen direct vanuit het venster mogelijk zijn.

De gamemodus is een andere opvallende functie, speciaal ontwikkeld om afleiding te beperken tijdens het spelen van de steeds groter wordende selectie games op Apple Silicon. Daarnaast heeft Apple een game porting development kit geïntroduceerd om de migratie van bestaande titels naar macOS te vergemakkelijken. Hieruit blijkt dat het bedrijf een aantrekkelijkere optie wil worden voor gameontwikkelaars. Tijdens de conferentie werd bijvoorbeeld de toevoeging van de populaire titel Death Stranding onthuld, waarbij maker Hideo Kojima zelf deelnam aan de presentatie.

Apple heeft ook de mogelijkheden voor teleconferenties aanzienlijk verbeterd met nieuwe, verbeterde functies zoals een overlay die de spreker wegknipt en voor een dynamische achtergrond plaatst. Gebruikers kunnen ook genieten van nieuwe effecten zoals vuurwerk. Deze verbeteringen zijn compatibel met standaard teleconferentie-apps, waaronder FaceTime, Zoom, Teams en vele andere.

Een andere verbetering voor de gebruikerservaring zijn de verbeterde achtergronden van de nieuwe macOS-desktopbrowser, met afbeeldingen van Sonoma. Safari heeft ook diverse verbeteringen gekregen, met nieuwe functies zoals vergrendeling voor privé browsen en webapps die aan het dock van het systeem kunnen worden toegevoegd.

