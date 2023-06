Podczas konferencji WWDC 2023 firma Apple ujawniła najnowszą wersję swojego systemu operacyjnego dla komputerów stacjonarnych, macOS 14, nazwaną na cześć kalifornijskiego miasta Sonoma, położonego w sercu kraju winiarskiego w północnej Kalifornii.

Ulepszony system macOS został zaprojektowany z myślą o poprawie komfortu korzystania z komputera stacjonarnego i przyciągnięciu do platformy twórców gier i aplikacji, a także wprowadzeniu interaktywnych widżetów i ulepszonych funkcji telekonferencji. Jednym ze znaczących dodatków są interaktywne widżety na pulpicie, funkcja zapożyczona z urządzeń mobilnych. Widżety te dynamicznie dostosowują się do aktywności użytkownika i wykorzystania ekranu, unikając nadmiernej dominacji ekranu podczas pracy nad innymi zadaniami. Widżety oferują również interaktywność, umożliwiając takie działania, jak wybieranie obrazów bezpośrednio z okna.

Tryb gry to kolejna wyróżniająca się funkcja, dostosowana do ograniczania rozpraszania uwagi podczas grania w stale rosnący wybór gier na Apple Silicon. Ponadto Apple wprowadziło zestaw do tworzenia portów gier, aby ułatwić migrację istniejących tytułów do macOS. Pokazuje to wolę firmy, aby stać się bardziej atrakcyjną opcją dla twórców gier. Przykładem może być dodanie popularnego tytułu Death Stranding, które zostało ujawnione podczas konferencji z udziałem samego twórcy Hideo Kojimy.

Apple wprowadziło również znaczące ulepszenia do swoich możliwości telekonferencyjnych z nowymi ulepszonymi funkcjami, takimi jak nakładka, która wycina mówcę, umieszczając go przed dynamicznym tłem. Użytkownicy mogą również cieszyć się nowymi efektami, takimi jak fajerwerki. Ulepszenia te są kompatybilne ze standardowymi aplikacjami do telekonferencji, w tym FaceTime, Zoom, Teams i wieloma innymi.

Kolejną poprawą wrażeń użytkownika są ulepszone tapety nowej przeglądarki na pulpicie macOS, zawierające obrazy Sonoma. Safari również otrzymało różne ulepszenia, z nowymi funkcjami, takimi jak blokowanie prywatnego przeglądania i aplikacje internetowe, które można dodać do systemowej stacji dokującej.

Zgodnie z najnowszymi osiągnięciami macOS, rozwiązania no-code, takie jak AppMaster, pozwalają programistom na ułatwienie tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Narzędzia takie jak AppMaster 's no-code app builder łączą w sobie wydajność i wygodę, umożliwiając deweloperom tworzenie atrakcyjnych wizualnie i wysoce skalowalnych aplikacji, niezależnie od systemu operacyjnego. Publiczna wersja beta macOS 14 Sonoma ma zostać wydana w nadchodzących tygodniach, a ogólna dostępność spodziewana jest jeszcze w tym roku. Użytkownicy macOS mogą spodziewać się kompleksowego doświadczenia na pulpicie z najnowszymi funkcjami i ulepszeniami.