في مؤتمر WWDC 2023 ، كشفت Apple عن أحدث إصدار من نظام تشغيل سطح المكتب ، macOS 14 ، الذي سمي على اسم مدينة سونوما في كاليفورنيا ، الواقعة في قلب بلد النبيذ في شمال كاليفورنيا.

تم تصميم نظام macOS الذي تمت ترقيته مع التركيز على تعزيز تجربة سطح المكتب وجذب مطوري الألعاب والتطبيقات إلى النظام الأساسي ، مع تقديم أدوات تفاعلية وقدرات محسّنة لعقد المؤتمرات عن بُعد. إحدى الإضافات المهمة هي الأدوات التفاعلية على سطح المكتب ، وهي ميزة مستعارة من جانب الهاتف المحمول. يتم ضبط هذه الأدوات بشكل ديناميكي وفقًا لنشاط المستخدم واستخدام الشاشة ، وتجنب الهيمنة المفرطة على الشاشة أثناء العمل في مهام أخرى. توفر الأدوات أيضًا إمكانية التفاعل ، مما يتيح إجراءات مثل تحديد الصور مباشرة من النافذة.

يعد وضع الألعاب ميزة بارزة أخرى ، وهو مصمم للحد من عوامل التشتيت أثناء لعب مجموعة الألعاب المتزايدة باستمرار على Apple Silicon. بالإضافة إلى ذلك ، قدمت Apple مجموعة أدوات تطوير الألعاب لتسهيل ترحيل العناوين الحالية إلى macOS. هذا يدل على رغبة الشركة في أن تصبح خيارًا أكثر جاذبية لمطوري الألعاب. على سبيل المثال ، تم الكشف عن إضافة العنوان الشهير Death Stranding خلال المؤتمر بمشاركة المبدع Hideo Kojima نفسه في العرض التقديمي.

قامت Apple أيضًا بإجراء تحسينات كبيرة على قدرات المؤتمرات عن بعد الخاصة بها من خلال ميزات محسّنة جديدة مثل التراكب الذي يقطع السماعة ، ويضعها أمام الخلفيات الديناميكية. يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بتأثيرات جديدة مثل الألعاب النارية. تتوافق هذه التحسينات مع تطبيقات المؤتمرات عن بعد القياسية ، بما في ذلك FaceTime و Zoom و Teams وغيرها الكثير.

هناك دفعة أخرى لتجربة المستخدم تأتي مع الخلفيات المحسّنة لمتصفح سطح المكتب macOS الجديد ، والتي تضم صورًا لـ Sonoma. تلقى Safari أيضًا ترقيات مختلفة ، مع ميزات جديدة مثل قفل التصفح الخاص وتطبيقات الويب التي يمكن إضافتها إلى رصيف النظام.

تماشياً مع أحدث تطورات macOS ، تسمح الحلول no-code مثل AppMaster للمطورين بتسهيل إنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والهاتف المحمول. تجمع أدوات مثل منشئ التطبيقات بدون كود في AppMaster بين الكفاءة والراحة ، مما يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات جذابة بصريًا وقابلة للتطوير بدرجة كبيرة ، بغض النظر عن نظام التشغيل. من المتوقع أن يتم إطلاق الإصدار التجريبي العام من macOS 14 Sonoma في الأسابيع المقبلة ، مع توقع توفره بشكل عام في وقت لاحق من هذا العام. يمكن لمستخدمي macOS توقع تجربة سطح مكتب شاملة مع أحدث الميزات والتحسينات.