在WWDC 2023大会上，苹果公司披露了其最新版本的桌面操作系统macOS 14，该系统以位于北加州葡萄酒之乡中心的加州小镇索诺玛命名。

升级后的macOS系统的设计重点是增强桌面体验，吸引游戏和应用开发者进入该平台，同时还引入了互动式部件和改进的远程会议功能。其中一个重要的新增功能是桌面上的互动小部件，这是一个从移动端借用的功能。这些小部件根据用户的活动和屏幕使用情况进行动态调整，避免了在处理其他任务时过度霸占屏幕。小组件还提供了互动性，实现了直接从窗口中选择图像等操作。

游戏模式是另一个突出的功能，为限制在玩苹果硅上不断扩大的游戏选择时分心而量身定做。此外，苹果还推出了一个游戏移植开发工具包，以促进现有游戏向macOS的迁移。这表明该公司有意愿成为对游戏开发者更具吸引力的选择。作为一个例子，热门游戏《死亡搁浅》的加入在会议期间被披露，创作者小岛秀夫亲自参加了演讲。

苹果公司还对其电话会议能力进行了重大改进，增加了新的增强功能，如将说话者切出的覆盖层，将其置于动态背景前。用户还可以享受烟花等新的效果。这些增强功能与标准的电话会议应用程序兼容，包括FaceTime、Zoom、Teams和许多其他应用程序。

用户体验的另一个提升来自于新的macOS桌面浏览器的增强壁纸，以Sonoma的图像为特色。Safari也得到了各种升级，新功能包括锁定私人浏览，以及可以添加到系统底座的网络应用。

为了与最新的macOS进展保持一致，no-code ，像AppMaster这样的解决方案使开发者能够促进后台、网络和移动应用程序的创建。像AppMaster的无代码应用程序生成器这样的工具将效率和便利结合起来，使开发者能够创建视觉上有吸引力和高度可扩展的应用程序，而不受操作系统的影响。macOS 14 Sonoma的公开测试版预计将在未来几周内发布，预计将在今年晚些时候全面上市。macOS用户可以期待一个具有最新功能和改进的全面桌面体验。