WWDC 2023 konferansında Apple, adını Kuzey Kaliforniya'nın şarap ülkesinin kalbinde yer alan Kaliforniya kasabası Sonoma'dan alan masaüstü işletim sisteminin en yeni sürümü olan macOS 14'ü duyurdu.

Yükseltilmiş macOS sistemi, masaüstü deneyimini geliştirmeye ve oyun ve uygulama geliştiricilerini platforma çekmeye odaklanarak tasarlandı ve aynı zamanda etkileşimli widget'lar ve gelişmiş telekonferans yetenekleri sunuyor. Önemli eklemelerden biri, mobil taraftan ödünç alınan bir özellik olan masaüstündeki etkileşimli widget'lardır. Bu widget'lar, kullanıcının etkinliğine ve ekran kullanımına göre dinamik olarak ayarlanır ve diğer görevler üzerinde çalışırken aşırı ekran hakimiyetinden kaçınır. Widget'lar ayrıca doğrudan pencereden görüntü seçmek gibi eylemlere olanak tanıyan etkileşim sunar.

Oyun modu, Apple Silicon'da sürekli genişleyen oyun seçeneklerini oynarken dikkat dağınıklığını sınırlamak için tasarlanmış bir diğer öne çıkan özelliktir. Buna ek olarak Apple, mevcut oyunların macOS'a taşınmasını kolaylaştırmak için bir oyun taşıma geliştirme kiti de tanıttı. Bu, şirketin oyun geliştiricileri için daha çekici bir seçenek olma isteğini gösteriyor. Örnek olarak, popüler başlık Death Stranding'in eklenmesi, sunuma bizzat yaratıcısı Hideo Kojima'nın katıldığı konferans sırasında ortaya çıktı.

Apple ayrıca, konuşmacıyı kesip dinamik arka planların önüne yerleştiren bir kaplama gibi yeni geliştirilmiş özelliklerle telekonferans yeteneklerinde önemli iyileştirmeler yaptı. Kullanıcılar ayrıca havai fişek gibi yeni efektlerin keyfini çıkarabilir. Bu geliştirmeler, FaceTime, Zoom, Teams ve diğerleri dahil olmak üzere standart telekonferans uygulamalarıyla uyumludur.

Kullanıcı deneyimine bir başka destek, yeni macOS masaüstü tarayıcısının Sonoma resimlerini içeren geliştirilmiş duvar kağıtları ile birlikte gelir. Safari ayrıca, özel tarama için kilitleme ve sistem yuvasına eklenebilen web uygulamaları gibi yeni özelliklerle çeşitli yükseltmeler aldı.

En son macOS geliştirmelerine uygun olarak, AppMaster gibi no-code çözümler, geliştiricilerin arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırmasına olanak tanır. AppMaster'ın kodsuz uygulama oluşturucusu gibi araçlar, verimliliği ve rahatlığı bir araya getirerek, geliştiricilerin işletim sisteminden bağımsız olarak görsel olarak çekici ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. macOS 14 Sonoma'nın genel beta sürümünün önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi ve bu yılın sonlarında genel kullanıma sunulması bekleniyor. macOS kullanıcıları, en yeni özellikler ve geliştirmelerle kapsamlı bir masaüstü deneyimi bekleyebilir.