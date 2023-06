Auf der WWDC-Konferenz 2023 stellte Apple die neueste Version seines Desktop-Betriebssystems macOS 14 vor, benannt nach der kalifornischen Stadt Sonoma, die im Herzen des nordkalifornischen Weinlandes liegt.

Das aktualisierte macOS-System wurde mit dem Ziel entwickelt, das Desktop-Erlebnis zu verbessern und Spiele- und App-Entwickler für die Plattform zu gewinnen, während gleichzeitig interaktive Widgets und verbesserte Telekonferenzfunktionen eingeführt wurden. Eine der wichtigsten Neuerungen sind interaktive Widgets auf dem Desktop, eine Funktion, die von der mobilen Seite übernommen wurde. Diese Widgets passen sich dynamisch an die Aktivität des Nutzers und die Bildschirmnutzung an, so dass der Bildschirm nicht übermäßig dominiert wird, während man an anderen Aufgaben arbeitet. Widgets bieten auch Interaktivität und ermöglichen Aktionen wie die Auswahl von Bildern direkt im Fenster.

Der Spielemodus ist eine weitere herausragende Funktion, die darauf zugeschnitten ist, Ablenkungen beim Spielen der immer größer werdenden Auswahl an Spielen auf dem Apple Silicon zu begrenzen. Darüber hinaus hat Apple ein Entwicklungskit für Spieleportierungen vorgestellt, das die Migration bestehender Titel auf macOS erleichtern soll. Dies zeigt den Willen des Unternehmens, eine attraktivere Option für Spieleentwickler zu werden. So wurde zum Beispiel die Aufnahme des beliebten Titels Death Stranding während der Konferenz bekannt gegeben, wobei der Entwickler Hideo Kojima selbst an der Präsentation teilnahm.

Darüber hinaus hat Apple seine Telekonferenz-Funktionen erheblich verbessert, z. B. durch ein Overlay, das den Sprecher ausblendet und ihn vor einen dynamischen Hintergrund stellt. Die Benutzer können auch neue Effekte wie Feuerwerk genießen. Diese Verbesserungen sind mit den Standard-Telekonferenz-Apps kompatibel, darunter FaceTime, Zoom, Teams und viele andere.

Eine weitere Verbesserung des Nutzererlebnisses sind die verbesserten Hintergrundbilder des neuen macOS-Desktop-Browsers, die Bilder von Sonoma zeigen. Safari hat auch verschiedene Upgrades erhalten, mit neuen Funktionen wie Sperren für privates Surfen und Web-Apps, die zum Dock des Systems hinzugefügt werden können.

Im Einklang mit den neuesten macOS-Fortschritten ermöglichen no-code Lösungen wie AppMaster Entwicklern, die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen zu erleichtern. Tools wie der No-Code App Builder von AppMaster vereinen Effizienz und Komfort und ermöglichen es Entwicklern, visuell ansprechende und hoch skalierbare Anwendungen zu erstellen, unabhängig vom Betriebssystem. Die öffentliche Betaversion von macOS 14 Sonoma wird voraussichtlich in den kommenden Wochen veröffentlicht, die allgemeine Verfügbarkeit wird im Laufe dieses Jahres erwartet. macOS-Nutzer können sich auf ein umfassendes Desktop-Erlebnis mit den neuesten Funktionen und Verbesserungen freuen.