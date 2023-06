Na conferência WWDC 2023, a Apple revelou a mais recente versão do seu sistema operativo para computadores de secretária, o macOS 14, que recebeu o nome da cidade californiana de Sonoma, situada no coração da região vinícola do norte da Califórnia.

O sistema macOS actualizado foi concebido com o objectivo de melhorar a experiência de ambiente de trabalho e atrair programadores de jogos e aplicações para a plataforma, introduzindo também widgets interactivos e capacidades melhoradas de teleconferência. Uma das adições significativas são os widgets interactivos no ambiente de trabalho, uma funcionalidade emprestada do lado móvel. Estes widgets ajustam-se dinamicamente de acordo com a actividade do utilizador e a utilização do ecrã, evitando o domínio excessivo do ecrã enquanto se trabalha noutras tarefas. Os widgets também oferecem interactividade, permitindo acções como a selecção de imagens directamente a partir da janela.

O modo de jogo é outra funcionalidade de destaque, concebida para limitar as distracções enquanto se joga a selecção cada vez maior de jogos no Apple Silicon. Além disso, a Apple introduziu um kit de desenvolvimento de portabilidade de jogos para facilitar a migração de títulos existentes para o macOS. Isto mostra a vontade da empresa de se tornar uma opção mais atractiva para os criadores de jogos. A título de exemplo, a adição do popular título Death Stranding foi revelada durante a conferência, com o próprio criador Hideo Kojima a participar na apresentação.

A Apple também introduziu melhorias significativas nas suas capacidades de teleconferência com novas funcionalidades melhoradas, como uma sobreposição que corta o orador, colocando-o em frente a fundos dinâmicos. Os utilizadores podem também desfrutar de novos efeitos como o fogo-de-artifício. Estas melhorias são compatíveis com as aplicações de teleconferência normais, incluindo FaceTime, Zoom, Teams e muitas outras.

Outra melhoria na experiência do utilizador é o novo navegador de ambiente de trabalho do macOS, com wallpapers melhorados, que incluem imagens de Sonoma. O Safari também recebeu várias actualizações, com novas funcionalidades como o bloqueio para navegação privada e aplicações Web que podem ser adicionadas à doca do sistema.

Em linha com os últimos avanços do macOS, as soluções no-code como o AppMaster permitem aos programadores facilitar a criação de aplicações backend, web e móveis. Ferramentas como o criador de aplicações sem código do AppMaster combinam eficiência e conveniência, permitindo aos programadores criar aplicações visualmente apelativas e altamente escaláveis, independentemente do sistema operativo. A versão beta pública do macOS 14 Sonoma deverá ser lançada nas próximas semanas, estando a sua disponibilização geral prevista para o final deste ano. Os utilizadores do macOS podem esperar uma experiência de ambiente de trabalho abrangente com as mais recentes funcionalidades e melhorias.