In occasione della conferenza WWDC 2023, Apple ha svelato la nuova versione del suo sistema operativo desktop, macOS 14, che prende il nome dalla città californiana di Sonoma, situata nel cuore della regione vinicola della California settentrionale.

Il sistema macOS aggiornato è stato progettato con l'obiettivo di migliorare l'esperienza desktop e di attirare gli sviluppatori di giochi e app sulla piattaforma, introducendo anche widget interattivi e migliori capacità di teleconferenza. Una delle aggiunte più significative è rappresentata dai widget interattivi sul desktop, una funzione mutuata dal settore mobile. Questi widget si adattano dinamicamente in base all'attività e all'utilizzo dello schermo da parte dell'utente, evitando di dominare eccessivamente lo schermo mentre si lavora ad altre attività. I widget offrono anche interattività, consentendo azioni come la selezione di immagini direttamente dalla finestra.

La modalità gioco è un'altra caratteristica di spicco, pensata per limitare le distrazioni mentre si gioca alla selezione sempre più ampia di giochi su Apple Silicon. Inoltre, Apple ha introdotto un kit di sviluppo per il porting dei giochi per facilitare la migrazione dei titoli esistenti su macOS. Questo dimostra la volontà dell'azienda di diventare un'opzione più interessante per gli sviluppatori di giochi. Ad esempio, l'aggiunta del popolare titolo Death Stranding è stata rivelata durante la conferenza, con la partecipazione del creatore Hideo Kojima in persona.

Apple ha anche apportato miglioramenti significativi alle sue capacità di teleconferenza, con nuove funzioni avanzate come una sovrapposizione che taglia fuori l'oratore, mettendolo di fronte a sfondi dinamici. Gli utenti possono anche godere di nuovi effetti come i fuochi d'artificio. Questi miglioramenti sono compatibili con le app di teleconferenza standard, tra cui FaceTime, Zoom, Teams e molte altre.

Un altro miglioramento dell'esperienza utente è rappresentato dagli sfondi migliorati del nuovo browser desktop di macOS, con immagini di Sonoma. Anche Safari ha ricevuto diversi aggiornamenti, con nuove funzionalità come il blocco per la navigazione privata e le app web che possono essere aggiunte al dock del sistema.

In linea con gli ultimi progressi di macOS, le soluzioni di no-code come AppMaster consentono agli sviluppatori di facilitare la creazione di applicazioni backend, web e mobili. Strumenti come l'app builder no-code di AppMaster combinano efficienza e convenienza, consentendo agli sviluppatori di creare applicazioni visivamente accattivanti e altamente scalabili, indipendentemente dal sistema operativo. La versione beta pubblica di macOS 14 Sonoma dovrebbe essere rilasciata nelle prossime settimane, mentre la disponibilità generale è prevista per la fine dell'anno. Gli utenti di macOS possono aspettarsi un'esperienza desktop completa con le ultime funzionalità e miglioramenti.