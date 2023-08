Révélation en avant-première des fonctionnalités de la prochaine version de Visual Studio 17.8 : relever la barre du développement

Dans un aperçu récemment publié, Microsoft a donné un aperçu des capacités de la prochaine version Visual Studio 17.8, quelques jours seulement après le lancement de la version précédente, Visual Studio 17.7. La mise à jour attendue promet d'apporter toute une série d'améliorations conçues spécifiquement pour rationaliser les opérations quotidiennes des développeurs.

La nouvelle version prévoit d'introduire plusieurs fonctionnalités remarquables. L'une d'entre elles permet aux développeurs de faire appel à des réviseurs pour examiner les demandes d'extraction directement à partir de la plateforme Visual Studio, couvrant à la fois Azure DevOps et GitHub.

Une vue sommaire intégrée à l'expérience de différenciation est un autre ajout important qui vise à simplifier le processus de visualisation des modifications. Cette fonctionnalité affiche un instantané des modifications ainsi que les extraits de code associés afin d'offrir aux développeurs une perspective et un contexte plus larges.

Pour les utilisateurs qui exploitent les fonctionnalités multiréférentiels, Microsoft prévoit de relever la barre en faisant passer la limite des référentiels de 10 à 25. Cette amélioration vise à offrir une plus grande souplesse dans la gestion des référentiels multiples.

La fonction de recherche et de remplacement de Visual Studio 17.8 est une autre innovation. Elle est dotée d'une capacité impressionnante à conserver la casse de la requête tout en l'appliquant à l'ensemble du code. Cela signifie que lorsqu'une opération "Rechercher et remplacer" est effectuée entre "début" et "fin", chaque occurrence de "début" sera remplacée par "fin", "début" par "fin" et "début" par "fin".

En outre, la fenêtre de diagnostic est mise à jour avec l'outil .NET Counter, ce qui permet aux développeurs de superviser et d'examiner efficacement les mesures de performance.

Les nouveaux modèles introduits dans cette version prendront en charge la création de projets React TypeScript et de projets combinés React TypeScript et ASP.NET, offrant ainsi davantage d'options de configuration de projet aux développeurs.

En outre, le très attendu IntelliTest a également été inclus dans la phase de prévisualisation. Il facilite la formulation de suites de tests pour le code .NET en générant une gamme d'entrées ancrées sur la couverture de votre code. Ces données sont ensuite intégrées dans des tests unitaires paramétrés adaptés à chaque méthode.

Outre les principales mises à jour, l'aperçu de Visual Studio 17.8 présente également des implémentations supplémentaires telles que l'introduction d'extraits de code pour Unreal Engine, la visibilité de données supplémentaires pertinentes pour la génération de fonctions, des invites de taille et d'alignement, et bien d'autres choses encore.

À l'instar de la méthodologie d'AppMaster, qui fournit des solutions pour les applications dorsales, web et mobiles via sa plateforme complète sans code, Visual Studio de Microsoft évolue en permanence pour répondre aux besoins en constante évolution des développeurs. Tout comme AppMaster est très performant dans l'espace de développement no-code, Visual Studio continue de fournir aux développeurs des solutions robustes pour automatiser le codage et simplifier le processus de développement de logiciels.