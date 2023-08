Ujawnienie wglądu w funkcje nadchodzącego Visual Studio 17.8: podnoszenie poprzeczki rozwoju

W niedawno opublikowanym podglądzie, Microsoft podzielił się wglądem w możliwości nadchodzącego Visual Studio 17.8, zaledwie kilka dni po premierze poprzedniej wersji, Visual Studio 17.7. Oczekiwana aktualizacja obiecuje dostarczyć szereg ulepszeń zaprojektowanych specjalnie w celu usprawnienia codziennych operacji dla programistów.

W nowej wersji planowane jest wprowadzenie kilku niezwykłych funkcji. Jedna z nich umożliwia deweloperom wygodne zapraszanie recenzentów do sprawdzania pull requestów bezpośrednio z platformy Visual Studio, obejmującej zarówno Azure DevOps, jak i GitHub.

Widok podsumowania zintegrowany ze środowiskiem różnicowania to kolejny istotny dodatek, który ma na celu uproszczenie procesu przeglądania zmian. Funkcja ta wyświetla migawkę zmian wraz z powiązanymi fragmentami kodu, aby zapewnić deweloperom szerszą perspektywę i kontekst.

Dla użytkowników korzystających z funkcji wielu repozytoriów, Microsoft planuje podnieść stawkę, podnosząc limit repozytoriów z 10 do 25. Ulepszenie to ma na celu zapewnienie większej elastyczności w obsłudze wielu repozytoriów.

Kolejną innowacją jest funkcja Znajdź i zamień na stronie Visual Studio 17.8. Posiada ona imponującą możliwość zachowania przypadku zapytania podczas stosowania go w całym kodzie. Oznacza to, że gdy operacja "Znajdź i zamień" jest wykonywana między "begin" i "end", każde wystąpienie "BEGIN" zostanie zastąpione "END", "Begin" "End" i "begin" "end".

Oprócz tego, okno diagnostyczne zostało wzbogacone o narzędzie .NET Counter, umożliwiające programistom skuteczne nadzorowanie i analizowanie wskaźników wydajności.

Nowe szablony wprowadzone w tej wersji będą wspierać tworzenie projektów React TypeScript i połączonych projektów React TypeScript i ASP.NET, oferując programistom więcej opcji konfiguracji projektu.

Co więcej, długo oczekiwany IntelliTest został również uwzględniony w fazie podglądu. Ułatwia on formułowanie zestawów testów dla kodu .NET poprzez generowanie szeregu danych wejściowych zakotwiczonych w pokryciu kodu. Dane te są następnie integrowane w sparametryzowanych testach jednostkowych pasujących do każdej metody.

Oprócz głównych aktualizacji, podgląd Visual Studio 17.8 zawiera również dodatkowe implementacje, takie jak wprowadzenie fragmentów kodu dla Unreal Engine, umożliwienie widoczności dodatkowych danych związanych z generowaniem funkcji, podpowiedzi dotyczące rozmiaru i wyrównania oraz wiele innych.

