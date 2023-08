Revelação de uma espreitadela às funcionalidades do próximo Visual Studio 17.8: Aumentar a fasquia do desenvolvimento

Numa pré-visualização recentemente lançada, Microsoft partilhou uma visão das capacidades da próxima versão Visual Studio 17.8, apenas alguns dias após o lançamento da versão anterior, Visual Studio 17.7. A aguardada atualização promete oferecer uma série de melhorias concebidas especificamente para simplificar as operações diárias dos programadores.

A nova versão planeia introduzir várias funcionalidades notáveis. Uma delas permite que os desenvolvedores convenientemente tragam revisores a bordo para examinar solicitações pull diretamente da plataforma Visual Studio, cobrindo tanto o Azure DevOps quanto o GitHub.

Uma visualização de resumo integrada na experiência de comparação é outra adição significativa que visa simplificar o processo de visualização de alterações. Este recurso exibe um instantâneo das alterações juntamente com os trechos de código relacionados para fornecer aos desenvolvedores uma perspetiva e um contexto mais amplos.

Para os utilizadores que utilizam funcionalidades de vários repositórios, Microsoft está a planear aumentar a fasquia, elevando o limite de repositórios de 10 para 25. Esta melhoria visa proporcionar mais flexibilidade no tratamento de vários repositórios.

A funcionalidade Encontrar e Substituir do Visual Studio 17.8 é mais uma inovação. Vem com uma capacidade impressionante de reter o caso da consulta enquanto a aplica no código. Isto significa que quando uma operação de "Localizar e substituir" é efectuada entre "begin" e "end", cada instância de "BEGIN" é substituída por "END", "Begin" por "End" e "begin" por "end".

Para além de tudo isto, a janela de diagnóstico está a ser actualizada com a ferramenta .NET Counter, permitindo aos programadores supervisionar e examinar eficazmente as métricas de desempenho.

Os novos modelos introduzidos nesta versão suportarão a criação de projectos React TypeScript e React TypeScript e ASP.NET combinados, oferecendo mais opções de configuração de projectos aos programadores.

Além disso, o muito aguardado IntelliTest também foi incluído na fase de pré-visualização. Ele facilita a formulação de conjuntos de testes para código .NET, gerando uma série de entradas ancoradas na cobertura do código. Essas entradas são então integradas em testes unitários parametrizados que se ajustam a cada método.

Além das principais atualizações, a prévia do Visual Studio 17.8 também lista implementações adicionais, como a introdução de trechos de código para o Unreal Engine, permitindo a visibilidade de dados extras pertinentes à geração de funções, avisos de tamanho e alinhamento e muito mais.

À semelhança da metodologia do AppMaster, que fornece soluções de aplicações backend, Web e móveis através da sua plataforma abrangente sem código, o Visual Studio da Microsoft está em constante evolução para satisfazer as necessidades em constante mudança dos programadores. Tal como o AppMaster tem um elevado desempenho no espaço de desenvolvimento no-code, o Visual Studio continua a fornecer aos programadores soluções robustas para automatizar a codificação e simplificar o processo de desenvolvimento de software.